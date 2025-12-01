《新作》今年もキターーーッッ！！【ミスド】チョコ好き大歓喜♡「冬の贅沢ポンデ」

【ミスタードーナツ】の冬の定番「ポン・デ・ショコラシリーズ」がいよいよ販売スタート！ この時期だけしか味わえない特別なドーナツを、毎年心待ちにしている人はきっと多いはず。そこで今回は、ポンデ好きもチョコ好きも要チェックな「冬の贅沢ポンデ」をまとめました。

ショコラの風味をシンプルに堪能

生地のショコラ感を堪能するなら、王道の「ポン・デ・ショコラ」がおすすめ。ポン・デ・ショコラ生地をグレーズでコーティングしただけのシンプルな組み合わせのため、生地そのものの味わいがしっかりと堪能できるはず。公式サイトによると、今年は「ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味」になっているんだとか。

チョココーティングでますますショコラ感アップ

こちらも毎年おなじみのラインナップ「ポン・デ・ダブルショコラ」。生地からほんのりと感じるショコラの風味が、チョココーティングによってさらに力強い味わいに変化しているはず。チョコレートの甘みをしっかり味わいたい人は、ぜひこちらをチョイスしてみて。

新ラインナップは濃厚チョコにフォーカス

今回、唯一の新作ドーナツである「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」。生地の上に濃厚なショコラカスタードクリームを絞ってチョココーティングし、チョコクランチをトッピングしています。@megumiko_maniaさんが「一口目から、生チョコのような濃厚さ」と驚く、チョコレートの濃厚な味わいに注目です。

おしゃれな見た目で高級感アップ

2年連続の登場となった「ポン・デ・生チョコショコラ」。生チョコとホワイトチョコレートで飾られた表面は、高級感もあり、とってもおしゃれ。見た目も華やかなので、ちょっとした手土産にもおすすめです。

【ミスタードーナツ】で販売中の「冬の贅沢ポンデ」は、今年も安定の美味しさに仕上がっているよう。同じポン・デ・ショコラ生地でも、トッピング次第で異なる風味や甘みを楽しめるので、ぜひ全種類食べ比べて、お気に入りの味を見つけてみて。

