¡Ö¿´Â¡¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¥Ò¥°¥Þ¤ÎÀ¨Àä¤ÊÀ¸Ì¿ÎÏ¡Ä·Ù»¡´±¤Î¡Ö¥¯¥Þ¶î½ü¡×¤Ë¥×¥í¤¬Êú¤¯·üÇ°

¿´Â¡¤ò·â¤¿¤ì¤Æ¤â100£íÁö¤ë
¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤®¡¢·Ù»¡´±¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñµ¬Â§¤¬11·î13Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ë½Ð¸þ¤¯Á°¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½¬¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢
¡ÖÅö²ñ¤Ç¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¼íÎÄ·Ð¸³¤ò²¿Ç¯¤â¤«¤±¤Æ½½Ê¬ÀÑ¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¯¥Þ¤ò·â¤Ä¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»³¤Ç¥¯¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤â¡¢·â¤¿¤Ê¤¤¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎÄÍ§²ñ»¥ËÚ»ÙÉô¥Ò¥°¥ÞËÉ½üÂâ¤ÎÂâÄ¹¡¦¶ÌÌÚ¹¯Íº¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Û¤É¥¯¥Þ·â¤Á¤Ï´í¸±¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤Ï¿´Â¡¤äÇÙ¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×´ï´±¤òÂ»½ý¤·¤Æ¤â¡¢Ê¿µ¤¤Ç100£íÁö¤Ã¤ÆÌÐ¤ß¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í´Ö¤ò·Þ¤¨·â¤ÄÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò¤â¤ÄÆ°Êª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ò¥°¥Þ¤À¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤â¤ª¤½¤é¤¯Æ±¤¸¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡£
·â¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢Áö¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é»à¤ó¤À¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¯¤È¡¢ÆÍÁ³µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÈïÃÆ¤·¤¿¥¯¥Þ¤Ë¤à¤ä¤ß¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ÎÂâ°÷¤ÏÃ¯¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Î´é¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¸þ¤«¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê²ó¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤âÀ¸Ì¿È¿±þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆ¬¤ò·â¤Á¤Þ¤¹¡×
¿´Â¡¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤âÁö¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤À¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½Ð·ìÂ¿ÎÌ¤Ç»à¤Ë¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤«¤éÀÔ¿ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿À·Ð¤ò°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¼Í·âÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¿À·Ð¤ò»Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿À·Ð¤òÀÚÃÇ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ëü°ìÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥Þ¤ÏÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤È¤É¤á¤ò»É¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÁÀ·â¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤òÁÀ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÆ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾¤ËÅö¤¿¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÑÅÙ¤¬Àõ¤¤¤ÈÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤À¤Ã¤¿¤éÃ×Ì¿½ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¹â½ê¤Î¥¯¥Þ¡×¤ò·è¤·¤Æ·â¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³
¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Î³Á¤ÎÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡£¤È¤Æ¤â·â¤Á¤ä¤¹¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤ò·â¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢ÃÆ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë°ÂÅÚ¡ÊÀ¹¤êÅÚ¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤â¼ÐÌÌ¤Ê¤É¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ·â¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢²æ¡¹¤ÎÄêÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤òÁÀ·â¤¹¤ë¤È¡¢Íî¤Á¤Ê¤¬¤é¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¯¥Þ¤ÏÄÌ¾ï»þÂ®40¡Á45Ò¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºäÆ»¤òÅ¾¤²Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡££²È¯ÌÜ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Ï·â¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
»Ô³¹ÃÏ¤ÇÈ¯Ë¤¤·¤Æ¡¢ÊÉ¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ÃÆ¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ½»Ì±¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·Ù»¡¤ÎÊý¡¹¤Î½Æ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥Þ¤¬Æ°¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¤³¤È¡£½é¤á¤Æ¥¯¥Þ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡´±¤Ë¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡© ¥×¥í¤¬·üÇ°¤¹¤ë¡Ö·Ð¸³ÃÍ¡×¤È¡Ö¾ðÊó¤Î¶¦Í¡×
º£Ç¯¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï»¥ËÚ¤Ç¤Ï¡Ç21Ç¯¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤Ë¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¡¢¼¡¡¹¤Ë¿Í¤ò½±¤¦¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô²ó»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢º£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î½ÐË×¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËË¡¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÉôÂâÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï»¥ËÚ¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬¥®¥ê¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
»¥ËÚ¤Î¥¯¥ÞËÉ½üÂâ¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯µ¡´ï¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÇÊÔÀ®¤·¡¢¥¯¥ÞËÉ½ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÄÍ§²ñ¤Î²ñ°÷¤Ï¹âÎð²½¤·¤Æ¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
¡Ö¹¬¤¤»¥ËÚ»ÙÉô¤Ï¡¢¤³¤Î£²¡Á£³Ç¯¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Áý¤¨¡¢¸½ºß600¡Á700¿ÍºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»¥ËÚ»ÙÉô¤Ç¤ÏÇ¯¸ù½øÎó¤òÇÑ»ß¤·¡¢Ç½ÎÏ¼çµÁ¡£¡Ö»ä¤â¤¤¤Ä¤«¸ª¤òÃ¡¤«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦¡£
¥¯¥ÞÊá³Í¤Ë½ÐÆ°¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¾³Û¤ò»ÙÉô¤ËÄó¶¡¡£¸å¿Ê¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÄÍ§²ñ»¥ËÚ»ÙÉô¤Ç¤Ï½é¿´¼Ô¸¦½¤²ñ¡¢¼Í·âÂç²ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÅ¤¹ÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ñ¤¬ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ·Ù»¡¤Î¥é¥¤¥Õ¥ëÂâ¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢¥¯¥ÞËÉ½ü¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç²æ¡¹¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò·Ù»¡´±¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÎÌ¤È·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¤¤È¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¡£²æ¡¹¤â¸å·Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀìÌç¿¦¤Î°éÀ®¤âÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÀî¤¤¤Å¤ß