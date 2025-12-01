明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、再会した“リヨ”北香那から怒りを買う
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「トオリ、スガリ。」（第47回）が12月2日に放送される。
【写真】三味線を弾くトキ（高石あかり）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第47回あらすじ
リヨ（北香那）によるヘブンへのアピールは続いていた。日本好きのヘブンのために琴を披露するリヨをヘブンは称賛する。
一方、トキはタエ（北川景子）のもとで三味線の稽古に励み、その上達ぶりを褒められる。そんな中、リヨとトキが再会。リヨはトキが三味線や花を生けると自分のアピールが台無しになると怒るのだった。
それから数日後。慌てた様子の錦織（吉沢亮）がヘブンを抱えて現れる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
