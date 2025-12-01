「自分は弱者だ」と感じる“普通の男性”が増加…これ以上自己評価を下げないための“考え方”とは
低年収、非モテ、孤独──。これまで「弱者男性」はこうした属性で語られてきた。しかし今、“普通の男”たちの間でも「自分は弱い存在だ」と感じる人が急増している。広がる負の感情の正体は何なのか。男性たちの心に巣くう“呪い”の正体に迫った。
【弱者感】
じゃくしゃ-かん
自分が社会の中で「劣っている・取り残されている・報われない側にいる」という主観的な感覚。
実際の地位や収入、能力にかかわらず、相対的な劣位感・無力感・疎外感を感じる心の状態。
※編集部作成
◆「現代社会で男が弱者感を覚えるのは当然」
普通の人生を歩んでいたはずの男が“弱者化”の危機に瀕している。弱りゆく彼らの脳内では何が起こっているのか。心理学や脳科学など多角的な研究を展開する明治大学教授の堀田秀吾氏は「現代社会で男が弱者感を覚えるのは当然」と語る。
「そもそも人間を含めた動物の進化には膨大な時間がかかるもの。文明の発達がもたらした昨今の急速かつ多様な価値観の変化についていけずにとまどうのも無理はありません。かつて自分のムラで一生を終えていた時代は、毎日ごはんが食べられて、健康ならそれで幸せでしたが、今はそうではないのです」
情報が氾濫する現代社会は、他人との比較を招く。便利な半面、それは人を幸せから遠ざける要因にもなり得る。
「社会心理学者のフェスティンガーは『人間は自らの能力や意見を他者と比較することで、自己評価する“社会的比較”を行う』と説きました。特に男性は本来、種を残すため競争本能がある生き物。SNSの発展で他人との比較が容易になり、自分は劣っていると感じやすくなった。問題は一部のサンプルなのに、それが全てと思いこむことです」
◆自らを守るための機能が症状を加速させる
そして自らを守るための機能がこの症状をさらに加速させるという。堀田氏が続ける。
「人は迫りくる危機的状況を回避すべく、マイナスの情報に気づきやすくなる“ネガティビティ・バイアス”が働きます。その性質が自己評価をより低下させてしまいます」
なかでも社会的比較に陥りやすいのが中年世代だ。
◆“イイもの”に挟まれて弱者感に陥る中年たち
「就職氷河期を経験した40〜50代は、バブル時代と’00年以降の急速なIT革命という“いいモノ”の間に挟まれてきました。それゆえに自然と自分と他人を比較し、現実を前に落胆するのです。
マッチングアプリにしても、実際は平均以上の年収があっても、“足切り”によって格上の相手と比較されることで自分は平均以下だと思ってしまう。こうした弱者感の刷り込みが繰り返されれば、何をしてもムダだという“学習性無力感”に陥る。こうなると状況を打開することは難しくなります」
世に氾濫する理想像の多様化が、なおさら男を苦しめる。
「社会心理学者のミルグラムが唱えた『過剰負荷環境理論』によれば、人は多くの情報にさらされると、処理しきれずフリーズし、結果“何もしない”ことを選択すると言われています。江戸時代の農民は農作物を育てることだけに集中できた。一方我々は、価値観が多様化したせいで目標を見失いやすくなっています」
◆弱者化する脳を守るためにできることは…
こうした現象は意欲的に仕事をせず必要最低限の仕事をする働き方、いわゆる“静かな退職”の流行にも関わっている。弱者化する脳を守るために何ができるだろうか。
「心理学者シュワルツによれば、人間には性格を表す2つの傾向があります。身近なものに満足し、幸福度が高い傾向のサティスファイサー（充足思考）、理想を追い続け、完璧主義のマキシマイザー（最適追求）です。
サティスファイサーになるには、理想を諦めるのではなく受け流すこと。他人と比べてネガティブになりそうなら『人生こんなもんだ』と心の折り合いをつける。小さな達成感を重ねていけば、健やかに暮らしていけます」
身の回りの情報や言葉は、呪いではなく、自分を幸せにする味方にも変えられるのだ。
【明治大学教授 堀田秀吾氏】
言語学・法学・社会心理学・脳科学などのさまざまな分野の研究を展開。『燃えられない症候群』（サンマーク出版）など著書多数
取材・文／週刊SPA！編集部
―［新たな生きづらさ 男に広まる［弱者感］］―
