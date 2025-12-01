ドッグランで元気に坂を登るワンコたちを見た大型犬の子犬ちゃん。「私にもできる！」と真似した結果、衝撃的な展開に！？可愛すぎる光景はTikTokに投稿されると52万回も再生され、「声出して笑っちゃいましたw」「可愛すぎるw」「愛おしすぎるだろww」と多くの人の心を撃ち抜きました！

【動画：「声出して笑ったｗｗ」元気に坂を登る犬たち→超大型の子犬が『自分にもできる』と挑戦した結果…】

一斉に駆け出していく大型犬たち

TikTokアカウント「セントバーナードのおもちちゃん(@omochi.sento)」は、セントバーナード犬の「おもち」ちゃんの成長が日々投稿されています。

この日は飼い主さんとドッグランに来たというおもちちゃん。すると、ドッグランにある大きな坂を他の先輩ワンコたちが一斉に駆け上がっていったのだとか！

全力疾走で駆け上がっていく大型犬たち。なんだかとっても気持ちよさそう！

きっと後ろで見ていたおもちちゃんも同じことを思ったのでしょう。そして、「私もやりたい！」「私にもできる！」と思ったに違いありません！

勢いよく駆け上がっていったワンコを追いかけるように、おもちちゃんも坂の方へと走り寄っていったのです。

「私にもできる！」

さて、他のワンコのように思い切り坂を駆け登ってみたいと挑戦したおもちちゃん。はたして……

なんと、思い切り駆け上がったはいいものの、途中でスピードがダウンしてしまったのか、そのまま後ろへズルズルズル～っと落ちてしまい、最後は地面へ後ろ向きのままゴロン！

アップで見てみると……

登りきれなかった時はちょっぴり残念そうな表情をみせていたおもちちゃんですが、その後、落ちて戻ってくるときには満面の笑みに♡

とても明るくポジティブなおもちちゃんの一面が見られた可愛すぎる瞬間でした！

どんくさすぎる姿がSNSで大反響

おもちちゃんのどんくさくも可愛い瞬間は、TikTokに投稿されると多くの人を笑顔にしました！投稿は記事執筆時点で52万5000回も再生され、「声出して笑っちゃいましたw」「可愛すぎるw」「愛おしすぎるだろww」などの声が寄せられています。

TikTokアカウント「セントバーナードのおもちちゃん」では、今回ご紹介したおもちちゃんの日々の様子や成長の記録が投稿されています。表情豊かでお茶目なおもちちゃんにぜひ癒されてくださいね！

おもちちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「セントバーナードのおもちちゃん(@omochi.sento)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。