「会社のルールでダメだから…」となんでも否定してくる人に言ってやりたい、“ある言葉”
「会社のルールでダメだから…」と、なんでも否定してくる人にモヤモヤする。
そんなあなたにお薦めしたいのが、400以上のチームを見た専門家が「仲間と協力して大きな成果を出せる人の特徴」をまとめた『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』（沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）という本だ。「チームで仕事をするうえで、大事なことを教えてくれる」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
そのルールに、「意味」はあるのか？
新しいことを提案しようとすると、決まってこう言う人がいます。
「それ、会社のルールでダメなんだよね」
「うちは前例主義だから無理だと思うよ」
もちろん、ルールには意味があります。
しかし現実には、その“意味”が忘れられたまま残っているケースが驚くほど多いものです。
『チームプレーの天才』という本でも、このように指定されています。
――『チームプレーの天才』（153ページ）より
この一節が示すのは、「ルールそのものに意味がない場合すらある」という、少し残酷な現実です。
実際、大規模な組織では、
・かつての事情を引きずったままのルール
・根拠が失われた慣習
・「前例がない」の一点張りで止まる意思決定
こうした“惰性”が積み重なり、新しい取り組みが生まれる前に潰されてしまう。
「ルールだから」という一言が、新しい挑戦を封じる“呪文”のように機能していたりします。
ルールに立ち向かっても、疲れるだけ
さらに『チームプレーの天才』では、こうも書いてあります。
――『チームプレーの天才』（153ページ）より
その通りですよね。
「ルールだからダメ」と一点張りの相手にまともに立ち向かおうとすると、膨大なエネルギーを奪われます。
ルールの及ばない「小さいところ」から始めてみる
では、どうすればいいのか。
同書では、このように提示されています。
――『チームプレーの天才』（153ページ）より
組織全体を説得しようとするよりも、小さな単位を構築し、小さく始めて、確実に前進する。
これが現実的なアプローチだと説いています。
「ルールを徹底させようとする人」に言い放ちたいこと
そして最後には、そういったルールを遵守し、徹底させようとしてくる立場の人たちに向けて、こう言い放ちます。
――『チームプレーの天才』（153ページ）より
つまりルールの厳しい組織においては、
現場の人：無理に立ち向かわず、できることから小さく始めてみる
経営層や管理職の人：人の可能性を信じ、その試みを支える仕組みを設計する
ことが必要なのです。
