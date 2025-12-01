一時期37kgまで“激やせ”した女優パク・ミニョン、東京で見せたピークの美しさが話題【PHOTO】

女優パク・ミニョンがピークの美しさを見せた。

去る11月29日、パク・ミニョンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「実はすごく疲れていたのだけど、東京のファンに会ったらエネルギーがup 明後日神戸で会いましょう」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、パク・ミニョンがステージの裏で、気楽な服装で捉えられたものである。特に、ファンの視線を釘付けにしたのは“ピンクのお姫様”を連想させる衣装だった。

（写真＝パク・ミニョンInstagram）

パク・ミニョンはピンクのファーが際立つ愛らしいピンク色のワンピースを着て登場し、キュートで華やかな魅力を見せた。

過去に役作りのための極限の体重減量によって、健康を心配されたパク・ミニョンは、この日の写真で確実に生き生きとした姿を見せた。

写真を見たファンからは、「ピンク姫そのもの」「年を取るのは私だけですか」「キャー、お疲れ様でした。愛してる」といった反応が寄せられていた。

なお、パク・ミニョンはPrime Videoでも配信中のバラエティ番組『Perfect Glow−韓国メイク、ニューヨークへ』に出演中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ミニョン プロフィール

1986年3月4日生まれ。2005年にテレビCMで芸能界入りし、2006年放送のドラマ『思いっきりハイキック！』の出演で顔を知られた。男装のヒロインを務めた『トキメキ☆成均館スキャンダル』でブレイクし、その後も『シティーハンター in Seoul』や時代劇『七日の王妃』といったドラマ作品で優れたビジュアルと演技力を発揮。特に2018年の『キム秘書はいったい、なぜ？』や2024年の『私の夫と結婚して』は日本でも大きな人気を博した。