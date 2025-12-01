¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬º£°æÃ£ÌéÁèÃ¥Àï¤«¤éÅ±Âà¡ª¡©¡Ö¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¡Ä¡×¤ÈÊÆÊóÆ»¡¡200²¯±ßÄ¶¤Î¹â³Û·ÀÌó¥Í¥Ã¥¯¤«
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÁèÃ¥Àï¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤ÎÌ¾Êªµ¼Ô¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼»á¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëFAÅê¼ê¡¢º£°æÃ£Ìé¤È·«¤êÊÖ¤·´ØÏ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÎÅê¼ê¤À¡£º£°æ¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¹â²Á³Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅê¼ê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ïº£µ¨¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î15¾¡¤òµó¤²¡¢5Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¤Èº£µ¨11¾¡¤òµó¤²¤¿ÄÌ»»88¾¡º¸ÏÓ¤Î¥ì¥¤¤ÎÀèÈ¯2Ëç´ÇÈÄ¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤¬FA¤È¤Ê¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÀèÈ¯Êä¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£°æ¤¬11·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢°ÜÀÒÀè¤ÎµåÃÄÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¡ËÅÝ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤É¤¦¤»¤À¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂçÃ«Áª¼ê¡¢»³ËÜÅê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡ÈÂÇÅÝ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡É¤òÀë¸À¡£Æ±¤¸¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎµåÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢º£°æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï·ÀÌóµ¬ÌÏ¤ò6Ç¯Áí³Û1²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó231²¯±ß¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â³Û·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ë¥Ë¡¼»á¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤âº£°æ¤Î28ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤äNPB¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡¢MLB¤Ç¤Þ¤À°ìÅÙ¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÀ®¸ù¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤È¤·¡ÖMLB¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤ËÂç¶â¤òÅê¤¸¤ëÊý¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¤¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤â¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óÀèÈ¯¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥¦¥§¥Ö¡¢¥ì¥¤¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÈ¯5ÈÖÌÜ¤ÎºÂ¤ò¼ã¼ê¤Ë¶¥Áè¤µ¤»¤ëÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢º£µ¨¤Î¥ë¡¼¥×¤è¤¦¤Ê¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£