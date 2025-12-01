東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6550　高値0.6559　安値0.6521

0.6604　ハイブレイク
0.6581　抵抗2
0.6566　抵抗1
0.6543　ピボット
0.6528　支持1
0.6505　支持2
0.6490　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5735　高値0.5744　安値0.5704

0.5791　ハイブレイク
0.5768　抵抗2
0.5751　抵抗1
0.5728　ピボット
0.5711　支持1
0.5688　支持2
0.5671　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3977　高値1.4051　安値1.3939

1.4151　ハイブレイク
1.4101　抵抗2
1.4039　抵抗1
1.3989　ピボット
1.3927　支持1
1.3877　支持2
1.3815　ローブレイク