東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6550 高値0.6559 安値0.6521
0.6604 ハイブレイク
0.6581 抵抗2
0.6566 抵抗1
0.6543 ピボット
0.6528 支持1
0.6505 支持2
0.6490 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5735 高値0.5744 安値0.5704
0.5791 ハイブレイク
0.5768 抵抗2
0.5751 抵抗1
0.5728 ピボット
0.5711 支持1
0.5688 支持2
0.5671 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3977 高値1.4051 安値1.3939
1.4151 ハイブレイク
1.4101 抵抗2
1.4039 抵抗1
1.3989 ピボット
1.3927 支持1
1.3877 支持2
1.3815 ローブレイク
