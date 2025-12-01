今回は、お嫁さんの料理に文句ばかり言う義母を黙らせたエピソードを紹介します。

「こんな不味い料理を出すなんておかしいでしょ！」

「義母と同居していますが、私も夫も仕事が忙しいのに義母は家事をやってくれません。義母にはせめて料理ぐらいしてほしいですが、料理は苦手のようで……。私が仕事の後疲れている中料理を作って出すと、文句しか言わないですし……。

料理以外にも私に何かと意地悪なことを言う義母にブチ切れた私は、義母に『味付けを一切していない料理』を出してやりました。義母は『何これ味がしないじゃない！』『こんな不味い料理を出すなんておかしいでしょ！』と激怒。

ですが『私が料理すると、味が濃すぎるとか薄すぎるとか文句ばかりでしょ？』『自分で味付けしたら？』と冷たく言い放つと、義母は黙っていました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年2月）

▽ そもそも文句を言うなら自分で料理をすればいいだけの話ですよね。この女性は義母との同居解消を真剣に考えているそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。