１１月２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．５５ドル（－０．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２５４．９ドル（＋５２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５６４４．６セント（＋３５３．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３１．００セント（＋２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３５．５０セント（＋３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１３７．７５セント（＋６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．４９（＋３．６４）
出所：MINKABU PRESS
