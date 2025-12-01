「べらぼう」もう一橋治済に勝てる気がしない…次回12月7日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、12月7日（日）放送予定の第47話「饅頭(まんじゅう)こわい」の予告、場面写真が公開されました。

大河ドラマ「べらぼう」の放送も残すところあと２回となりました。前回放送では、仇討ち計画が治済に気づかれ失敗に終わりましたが、今度は将軍・家斉を巻き込んだ仇討ち計画が進められるようです。…でも、治済に勝てる気がしないのですが……。

第47話「饅頭(まんじゅう)こわい」あらすじ

定信（井上祐貴）や平蔵（中村隼人）らの仇討ち計画は、治済（生田斗真）に気づかれ、治済は毒まんじゅうで大崎（映美くらら）を死に追いやった。

画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK

自分たちも狙われているのではと、蔦重（横浜流星）は一時的に店を閉める。

追いつめられた蔦重だったが、将軍・家斉（城桧吏）を巻き込んだ驚きの策を思いつき、定信に提言する。

仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた清水重好（落合モトキ）の元を訪ねる。

大河ドラマ『べらぼう』相関図

NHK大河ドラマ「べらぼう」第47話「饅頭(まんじゅう)こわい」は、12月7日（日）放送。

2025年大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」

