２８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５日続伸 利下げ観測が支援

２８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２８９．３０ドル高の４万７７１６．４２ドルと５日続伸した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が継続し、株式相場を支援した。感謝祭の祝日の翌日で短縮取引となり、薄商いだった。



ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やＩＢＭ＜IBM＞、ウォルマート＜WMT＞が堅調。サークル・インターネット・グループ＜CRCL＞やコヒレント＜COHR＞が大幅高となった。一方、トラベラーズ＜TRV＞が冴えない展開。イーライ・リリー＜LLY＞やオラクル＜ORCL＞が株価水準を切り下げた。



ナスダック総合株価指数は１５０．９９ポイント高の２万３３６５．６８と５日続伸した。インテル＜INTC＞が急伸し、メタ・プラットフォームズ＜META＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞がしっかり。クリーンスパーク＜CLSK＞やＭＡＲＡホールディングス＜MARA＞が高い。半面、エヌビディア＜NVDA＞が軟調。ギリアド・サイエンシズ＜GILD＞やシンボティック＜SYM＞、コアウィーブ＜CRWV＞が値を下げた。



