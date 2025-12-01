本日12月1日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人に今年の漢字を書いてもらった件」「夜ふかし的自由研究」「夜ふかし的街角法律相談所」「好きな鍋の具材が判明した件」を予定している。

「街行く人に今年の漢字を書いてもらった件」では、毎年恒例となっている「今年の漢字」にちなんで、自身の1年を表す漢字を聞く街頭インタビューを実施。「働」と書いた着物姿の女性はどれだけ働いていたのか？ダイエットに挑戦した女性は失敗の理由を1文字で表現、その憎き1文字とは？東京・池袋の公園で女性から踏みつけられていたアメリカ人が書いたのは「幸」の1文字。彼の幸せのカタチに村上・マツコもビックリ!? 彼の“今年の漢字”に「久々にええもん見させてもろた…」と村上も納得！

「夜ふかし的自由研究」では2つのテーマについて夜ふかし流に調査。「年をとって良さが分かったもの調査」では「ワークマンのベスト」や「フォークソング」などが挙がる中、あるグラビアアイドルの名前も出てくることに？「様々な業界のコンプライアンス調査」では、教育現場や美容院業界での厳しすぎるコンプライアンスが明らかに。さらにコンプライアンスに縛られていそうなお笑い芸人を直撃！その意外な実情とは!?

「夜ふかし的街角法律相談所」では、当番組でもおなじみの菊地弁護士が夜の東京・蒲田、神奈川・川崎に出張し、街行く人々の法律に関するお悩みにその場で答える相談所を開設！夜の蒲田の路上でよく見かけるアレは犯罪になるのか？彼氏に浮気された女性は慰謝料をとることができるのか？同僚への「ちゃん」付けはどこからがセクハラ？