ノーファンデなのに美肌に見える♡そのままお出かけできる「時短ノーファンデ下地」

こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。急いでいるときのメイクは、時短できれいに仕上げたいですよね。そんなときに大活躍する「ノーファンデ下地」をご紹介します。優秀なアイテムを厳選したのでぜひ最後までご覧ください♡

ヘビロテしている大人気のデパコス下地♡

クレ・ド・ポーボーテ ヴォワールコレクチュールn 8,250円（税込）

薄く伸ばすだけで肌にフィルターがかかったような仕上がりになる下地。大人気なので買ってみたら、筆者もドハマりして手放せません！

顔全体に塗るのではなくて、なるべく内側のみポンポンとなじませると小顔に見えるのでおすすめ♡お高めですがコスパも悪くないので買う価値ありです◎。

オフの日はこれだけ塗ったらOK

オンリーミネラル ミネラルシームレススキンベース 02 ピンクベージュ 3,630円（税込）

血色感のあるうるツヤ肌が好きな方はこれ！伸びがよくてなめらかなテクスチャーと、ファンデなしでも顔色が良く見えるところがお気に入りです◎。

敏感肌さんでも使いやすい処方なのもうれしいですよね。

透明感たっぷり美白メイクが好きな方はこれ♡

セザンヌ 皮脂テカリ防止下地 ピュアラベンダー 660円（税込）

肌がテカリやすい脂性肌さんにおすすめなのが、プチプラ価格で買えるラベンダー下地。小鼻やおでこなどのテカリが気になるところに塗ると、透明感たっぷりのマット肌に仕上がるので好きです！メイクスポンジで少量を伸ばすと、白くなりにくいので試してみてくださいね♡

ツヤ肌メイクが叶うパール入り下地♡

コスメデコルテ ロージー グロウライザー 3,520円（税込）

ハイライトも時短したいくらい急いでいる日はこれ。ピンクベージュのパール入り下地で、こちらだけでもツヤ肌が完成します◎。カバー力はあまりないので、コンシーラーと合わせて使うと時短メイクができますよ♡

1,000円以下で買える優秀ツヤベース♡

キャンメイク モイストプリズムプライマー 01 ライトベージュ 990円（税込）

本当に1,000円以下？！と驚いた使い心地のプチプラ下地。軽めのクリームのようなテクスチャーで、肌にスーッと密着するところがGOOD！ライトベージュは自然なトーンアップも叶えてくれるので、ノーファンデぴったりです♡

敏感肌さんにおすすめの薬用ベース♡

タイムシークレット ミネラル 薬用プライマーベース ピンク 1,760円（税込）

肌が敏感になっていてなるべくファンデを使いたくない日はこれ♡ピンク色の下地が顔色をパッと明るく見せてくれて、肌のくすみや色むらをカバーしてくれるんです！乾燥しにくくしっとりな使用感も大好きでヘビロテしています◎。

ピンクラベンダーの血色感が手に入るドラコス♡

ヴィセ トーンアップスキンデザイナー 01 ラベンダー 1,320円（税込）

ノーファンデでも毛穴カバーは欠かせないですよね。そんなときに愛用しているのが、毛穴やくすみをぼかしてくれるこちら。ほんのりピンクがかったラベンダー色なので、下地だけでふんわりセミマットな血色肌メイクが叶いますよ♡

時短メイクが叶うノーファンデ下地をご紹介しました！自然にトーンアップできる大人気のデパコスや、ドラッグストアで買える名品まで、参考にしていただけるとうれしいです♡