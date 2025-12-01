第2子妊娠を発表したモデルのラブリ（36）が1日までに自身のインスタグラムを更新。弟で「GENERATIONS from EXILE TRIBE」白濱亜嵐（32）らからの祝福を報告した。

先月27日に36歳の誕生日を迎え、第2子妊娠を公表したラブリ。「恥ずかしがりなものでお祝いされるのは苦手なタイプですがなんだか今年はむしろ受け入れ体制。年齢を重ねると同時にさまざまな環境を受け入れやすくなったのでしょうか」とつづった。

「オトンからは妊婦のおかげで不安定全開の機嫌がすこぶるよくなりそうなBAKUNE（ほしかったからとても嬉しい） そして弟からは叔父活品としてベビーコットをいただきました（リクエスト済笑）二人の叔父になる叔父。たくさん可愛がっていただきます（顔が叔父顔なんだよね）」とつづり、長女と白濱とのスリーショットなどを披露した。

「いつの瞬間も母と娘のみでいられるのはもう最後。忘れないように娘の顔をいつだって目に焼き付けている」と親子ショットも。「現在もお祝いのメッセージ沢山いただきます。さまざまな方向からありがとうございます」とつづった。

この投稿に、ファンから「素敵な家族すぎます」「素敵すぎます」「亜嵐くんの叔父活ぶりが伝わってくるし、愛しすぎます」「叔父活できて嬉しそうな顔が伝わってきますね」などの声が寄せられている。

ラブリは2019年11月にモデルで映像作家の米倉強太氏と結婚。翌年5月に第1子女児を出産。36歳の誕生日だった先月27日、「このたび第二子を授かり、現在妊娠5ヶ月の安定期に入りました」と発表。と第2子妊娠を公表した。