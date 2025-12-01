【2025年12月の運勢ランキング】いちばん運がいいのは何月生まれ！？

占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。

2025年12月の全体運勢

カード名【愚者】





自由と好奇心が、次の扉を開くとき

今月のテーマは「冒険の旅に出る」

12月の星回りでは、冒険・旅・学びを司る「いて座」のエリアに星が集中し、世界を広げるエネルギーが高まります。

そこに「愚者」のカードが加わる今月は、「もっと自由に動きたい」「知らないことに挑戦したい」と心が弾むような感覚に出会えるでしょう。

これまで窮屈だったあなたの世界がパッと開かれ、与えられた役割や「こうすべき」という枠組みから解放されていくはず。

新しい空気をたくさん吸い込んで、自分の意思で走り出してみましょう。

その先に待っているのは、「私がここにいる理由」を確かに感じられる場所。

組織の中でも、日常の中でも、人生の舞台を自分らしく生きるための旅が、いま始まります。

1位：10月生まれ

カード名

【世界】

たどり着いた場所から、次の物語がはじまる

今月のテーマは「新たな世界」

「世界」のカードは、あなたがこれまで積み重ねてきた努力が実を結び、ひとつのゴールに到達したことを告げています。

その道のりには、喜びも葛藤もあったでしょう。

けれど今、新たなステージの扉が開き始めます。

まだ見ぬ出会いがあなたの世界をより広く豊かにしてくれるはず。

2位：5月生まれ

カード名

【恋人たち】

伝えることで、心の距離が変わっていく

今月のテーマは「思いを伝える」

言いそびれていた想いや、本音を話せなかった相手との間に、あたたかな橋がかかるタイミングです。

勇気を出して言葉にすれば、思ったよりも素直に受け止めてもらえるはず。

3位：3月生まれ

カード名

【力】

たどり着いた場所から、次の物語がはじまる

今月のテーマは「手懐ける」

心から湧き上がる期待、希望を手にして毎日を楽しくしようと試みることが大事。

いつもルールを保って遠慮していたあなたも好きを大事にしてもOK。ちゃんと理性の働くあなたならハメを外すことなく自分のテリトリー内で楽しむことができるでしょう。

4位：9月生まれ

カード名

【節制】

攻めと守り、両方あってこその前進

今月のテーマは「冒険と熟慮」

夢見ていたこと、憧れていたこと…叶えるチャンスがやってきそう。誰にも遠慮せず、むしろ貪欲なくらいに行動してOK。

だけど突っ走る前に少し考えて。冷静に選んだ方法や、慎重に描いた計画こそが、夢を現実に変えてくれます。

バランスを大切にしながら、一歩ずつ進んでいきましょう。

5位：1月生まれ

カード名

【皇帝】

努力が報われ、人生の主役に

今月のテーマは「自己肯定」

これまでどんなハードルにも負けずに頑張ってきたあなたに光が当たります。

あなたの努力が周囲から高く評価されて、一目置かれる存在に。人生の主役として堂々と、自信をもって振る舞いましょう！

心配なのは、その強さが傲慢さと受け取られること。謙虚さと周囲への気遣いを忘れずに。

6位：2月生まれ

カード名

【星】

希望のすぐそばで、学びがあなたを育てる

今月のテーマは「願いを叶えるためのレッスン 」

あと少しで望みは叶いそうなのに、手に届きそうで届かない。そんなもどかしさにもどかしい思いをするかもしれません。

だけどこの時期に起こった出来事は、夢を叶えるための学び。尊敬する人ひと言が、大きなヒントになるかもしれません。

その成長の先には希望が満ち溢れています。

7位：11月生まれ

カード名

【女帝】

やさしさと現実逃避、その境界線を歩く

今月のテーマは「見て見ぬふりをする」

現実から目を逸らして、心地よいほうに流れたくなるとき。都合の悪いことは見て見ぬふりをしようという心境なのかもしれません。

あなたの中には誠実さが根付いているからこそ、やるべきことを最後までやり遂げられるはず。

自分を労わりつつ、価値ある成果につなげて

8位：6月生まれ

カード名

【女教皇】

人の心に触れることが、知恵へと変わる

今月のテーマは「究極の学び」

人の心の動きに触れることは、今のあなたにとって究極の学び。誰かの本音や感情の揺れに静かに寄り添うことが、あなたにとって大きな気づきとなるでしょう。

その姿勢はやがて信頼を呼び「あなたになら話せる」と思われる存在に。だからこそ謙虚さと誠実さは大事。

裏切らないこと、マウントを取らないことを肝に銘じて。

9位：12月生まれ

カード名

【悪魔】

手放して、自分の未来を刷新する

今月のテーマは「デトックス」

少しずつ次の目標が見えてきています。ある時突然「これはもういらないかも」と過去への執着に冷めることに。

もうすぐやってくるやぎ座のシーズンがあなたのターンだとカードが告げています。

自分の力を最大限に発揮するために、もう手放していいものを選びましょう。

身軽になった分だけ、新しい未来がぐっと近づいてきます。

10位：7月生まれ

カード名

【月】

心の境界線を守ることが、回復の第一歩

今月のテーマは「心のゆらぎ」

自分軸が不安定になり、他人との境界線が曖昧に。人からの影響は大きく、自分の価値観が昨日と今日で真逆…なんていうことも。

だからこそ、今はひとりの時間が大事。人とのパーテションを作って、静かに心を休めて。

あなたはあなたの道を進みましょう。自分の軸をしっかり立て直すのが最優先事項です。

11位：8月生まれ

カード名

【審判】

心が静かに動き出すのは、ぬくもりのなか

今月のテーマは「大切な人とともに」

まわりはクリスマスの華やぎに包まれているのに、なんだか浮かない気分。心に何かがつかえているのか、なんとなく足が前に動かない様子。

だけどあなたにとって大切な人が、あなたをハッピーな世界へ誘ってくれます。それは家族かもしれないし、友人かもしれません。

気の置けない人たちと過ごして、自分を癒してあげましょう。

12位：4月生まれ

カード名

【塔】

ゼロ地点から始まる、あなたの物語

今月のテーマは「遠くへ旅立つ」

土台が崩れて、一度ゼロ地点に戻るような感覚があるかもしれません。それは今いる場所から飛び出す合図、ゲームの主人公のように遠い世界へ旅立つ時期が来たのです。

行き先は自由でいい、人生を豊かにする旅に出ましょう。

最初はひとり旅かもしれませんが、旅の途中であなたのを支えてくれる存在と出会えるはず。