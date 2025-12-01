この可愛さはズルいわ♡見つけたら即カゴへ！200円に見えない韓国っぽストラップ
商品情報
商品名：ストラップ（ポップビーズ、シート付き）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4900662757907
韓国風デザインが可愛すぎる♡ダイソーで見つけたストラップ
遊び心のあるキーホルダーやストラップが充実するダイソーで、気になる商品を発見しました。
今回ご紹介するのは、こちらの『ストラップ（ポップビーズ、シート付き）』。可愛いビーズをたっぷり使った、ポップなデザインのストラップです！
価格は220円（税込）です。格安通販サイトでもこのようなストラップが500円前後で販売されていることがあり、こちらはそれに比べてお得です！
ポップで可愛い韓国風デザインに惹かれて購入してみました♡
1つ1つのビーズが、同じデザインでも異なるカラーになっているのもポイントです！
スマホシートが付属しているのも魅力です！
金具ではなく昔ながらの紐タイプのストラップなので、シートを使うことで簡単に装着できます。
ケースの下側面が開いているものや、蓋付きのものには対応していないので、購入前にチェックしておくことをおすすめします。
スマホシートの穴にストラップの紐を通すだけで装着が完了！
紐は十分長さがあるので、スムーズに装着できました。
スマホだけでなくバッグやポーチにもぴったり！
手首にちょうどいいサイズ感で、アクセサリーっぽさもあります♡
ビーズのブレスレットをしているような感覚で使えて、可愛らしいですよ！
ただし、スマホの落下防止機能はないので、手首に通して使う際には十分注意が必要です。
ポーチやバッグなどに装着しても可愛いです！
ぬいぐるみキーホルダーや、アクリルキーホルダーなどと組み合わせてもよさそうです。
今回はダイソーの『ストラップ（ポップビーズ、シート付き）』をご紹介しました。
個性のあるストラップをお探しの方にぴったりだと思いました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。