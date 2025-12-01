他店では一時は幻に…知ってる人は即買いの100均キーホルダー

円柱状のアイテムに、100円玉を収納できるレトロなコインケース。SNSでバズって以来大人気のアイテムで、さまざまな場所で展開されています。しかし登場するたびに売り切れてしまうため、入手が難しい人気商品です。そんな商品を先日ダイソーでも発見したのでご紹介！レトロ可愛いデザインでとってもおすすめですよ！

商品情報

商品名：100円玉コインケース レトロ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：45×直径28mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4952583065159

お守り代わりに持っておきたい！キャッシュレス派も必見のレトロコインケース

ガチャ好きさんの間で話題になって以来、SNSで大人気のレトロなコインケース。最近ではこのアイテム自体がガチャガチャの景品になったり、セリアやキャンドゥをはじめとした100円ショップでも販売されています。

そんな人気商品ですが、ダイソーでも発見！他店では一時品薄になりすぎて、幻商品となっていたアイテムが110円（税込）で売られていました。

『100円玉コインケース レトロ』の特徴は、なんといってもこのレトロ可愛いデザインと配色。持っているだけでテンションが上がりますね。

本文

シンプルな作りだけど便利！他店では幻になるほど人気なアイテム

仕組みとしては底板の下にバネが仕込まれていて、ぐっと硬貨を押し込むことで収納できるというもの。

100円玉専用で、最大15枚まで入れることができます。

筆者は基本キャッシュレス派なのですが、コインパーキングやライブのドリンク代、ガチャガチャなど地味〜に100円玉が必要になるシーンが多いので、お守り代わりに持っています。

上部を押してスライドさせると、サッと100円玉を出すことができます。手を離せば、バネが戻りしっかりと固定してくれるので、このようにバッグやポーチに下げても硬貨が落ちてしまうということもありませんよ。

今回はダイソーで購入した『100円玉コインケース レトロ』をご紹介しました。ひとつあれば普段のお出かけから、イベントやライブまで大活躍。

とてもおすすめなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。