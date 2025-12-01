セーターより“こっち”かも！【ユニクロ】40・50代のスッキリ見え！「きれいめカーデ」

そろそろニットアイテムが手放せなくなる時期。ミドル世代がデイリー使いするなら、セーターよりもきれい見えが狙えて着回しも楽しめる「カーディガン」が正解かも。編集部がおすすめしたいのは、【ユニクロ】でゲットできるVネックカーデ。顔まわりがすっきりと見えるのはもちろん、リラックスシルエットで楽チン ＆ 体型カバーも叶うかも。今シーズンは上品なカーディガンで、洗練されたコーデに仕上げて。

着まわしやすいふんわりショートカーデ

【ユニクロ】「スフレヤーンショートカーディガン」\3,990（税込）

コンパクトなショート丈で、幅広いスタイリングで使いやすいカーディガン。オリーブやパープルなど差し色のほかに、オーソドックスなモノトーンやネイビーなど、全9色を揃えています。シャープなVネックデザインで顔まわりがすっきり見えて、クリーンな雰囲気をまとえそう。公式サイトには「リラックスシルエット」とあり、ボディラインを拾いにくいのも嬉しいポイント。

抜け感たっぷりに着られるロング丈カーデ

【ユニクロ】「リラックス Vネックカーディガン」\3,990（税込）

肩が落ちるゆったりとしたシルエットで、抜け感たっぷりに着られるカーディガン。長めの着丈で腰まわりが覆われて、さり気なく体型カバーが狙えそう。ベーシックなデザインながら、立体的な畦編みが存在感を放ちます。顔まわりがすっきりと見えるVネックデザインのため、タートルネックや襟付きのシャツとも好相性。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M