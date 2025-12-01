世界スーパーフライ級3団体統一王者のジェシー・ロドリゲス

プロボクシング前WBC＆IBF世界バンタム級王者の中谷潤人（M.T）に挑戦状が叩きつけられた。世界スーパーフライ級3団体統一王者の“バム”ことジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）を指導する、トレーナーのロベルト・ガルシア氏は「バムの方がはるかに賢く、技術的だ」と断言している。

世界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」は「ロベルト・ガルシアはバム・ロドリゲスがジュント・ナカタニより賢く、技術的だと語る」との見出しでインタビュー記事を掲載。ガルシア氏は以前、中谷陣営から対戦をオファーされていた事実を告白した。

オファーを受けたのは11月22日（日本時間23日）に対戦した前WBAスーパーフライ級王者のフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）との試合が決定する前のこと。当時の経緯について「バムと私は、年末までにナカタニと対戦することで、試合と賞金には合意していた」と説明している。

しかし、中谷が階級を上げたことで計画は頓挫。「代わりにマルティネスをオファーされたんだ。だから、我々がナカタニと戦いたくないわけではない」と対戦を避けたわけではないと強調した。

続けて中谷の印象について「バムの方がはるかに賢く、技術的だと思うし、バムが彼を打ち負かすと思う」と断言。しかし「ナカタニは偉大なファイターで、バムより体格も大きく、KOを約束することはできない。バムは彼を倒すだろうが、簡単ではない」と中谷の実力を認めつつ、勝利への自信を口にした。

25歳のロドリゲスは23勝（16KO）と無傷のレコードを伸ばし、世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）で4位に浮上。今後、4団体王座統一へ向かった後、バンタム級へ転級する方針を現地メディアに示唆している。



（THE ANSWER編集部）