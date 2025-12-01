たった100円って申し訳なくなるレベル！即買いだった食器

セリアでちょっと気になるキッチングッズを発見しました。韓国料理屋さんで出てくるような、あの雰囲気が自宅で楽しめるアイテムです。軽くて扱いやすく、見た目もシンプル。冷たい麺料理をよく作るなら、ひとつ持っておいて損なしですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ステンレス冷麺鉢

サイズ：直径17.8×高さ7.1cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196329382

韓国料理屋さんのような雰囲気を楽しめるステンレス冷麺鉢

セリアで気になる食器を発見しました。それがこちらの「ステンレス冷麺鉢」。

シルバーの質感が本格的で、盛り付けるだけで韓国料理店のような雰囲気に。ビビン麺や冷麺はもちろん、サラダや冷やしうどんなどにも使いやすいサイズ感です。

ステンレススチール製でとても軽く、扱いやすいのもポイント。見た目がシンプルなので、どんな料理にも合わせやすいです。

ただし注意しなければならない点も…

似たような商品がダイソーでも販売されていて人気ですが、ダイソーの商品は“二重構造”で、冷たさや温かさが器の外側に伝わりにくい仕様になっていました。

一方、今回のセリアの冷麺鉢は調理ボウルのようなシンプルな一重構造。

そのため、特に温かい料理を入れた場合には、熱がダイレクトに手に伝わるので注意が必要です。

また、薄いステンレスなので落とすとゆがみやすいところも気を付けたいポイント。

とはいえ、一重構造ならではの利点も。2重構造だと厚みがあるため保管にある程度スペースが必要になります。

その点セリアの「ステンレス冷麺鉢」は重なりが良く省スペースで収納できるというメリットがあります。

キッチンの収納スペースが限られている我が家では、むしろこのシンプル構造の方が扱いやすく、複数枚を重ねて保管するのにも便利でした。

なお、食洗機・乾燥機は使用不可なので、手洗いでケアしてくださいね。

韓国料理の雰囲気を手軽に楽しみたい方、軽くて扱いやすい食器を探している方は、ぜひセリアでチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。