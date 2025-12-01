VR1000 for ASMR Patra Black(左)、Patra White(右)

睡眠導入ASMR配信でお馴染みのVTuber「周防パトラ」さんとfinalのコラボも第4弾となり、ついに有線モデルが登場。その名も「VR1000 for ASMR Patra White/Patra Black」。価格も5,980円とワイヤレス系のモデルに比べて安価で手に取りやすいのもありがたい。

今回も、パトラさんのコンテンツに最適化した音質設計を採用。最もこだわった部分は「近接的な音の柔らかい質感をより精細に再現すること」だという。早速そのこだわりの音を聴いてみた。

ついに第4弾に。特典ASMRコンテンツもカラー別にパワーアップ

これまでのパトラさんのコラボでは、finalの姉妹ブランドagの「COTSUBU for ASMR」をベースとした「COTSUBU for ASMR -Patra Edition-」、「COTSUBU for ASMR -Patra Edition BLACK Ver.-」に続き、第3弾では「ZE500 for ASMR」が登場し、このときから「Patra White」「Patra Black」の特典が異なる2色展開かつ、当時このコラボのために寝ホン特化で新設計したという力の入れっぷり。

第4弾となる今回は、発表当初は共通のASMRボイス特典が予定されていたが、受注1万本突破を記念して、「Patra White」「Patra Black」でそれぞれ別バージョンでの収録にパワーアップ。

Patra Whiteでは、「パトラと初めてのASMR♡大天使パトラが癒やしてあげる」、Patra Blackでは、「パトラと初めてのASMR♡小悪魔パトラがいたずらしちゃうよ」がダウンロードできる。そのほか、バージョン毎に絵柄の異なるメッセージ入りカードが封入され、4K解像度の限定描き下ろしイラストもダウンロード可能だ。

コラボモデルのパッケージやメッセージカードなど

カードの裏にメッセージと音声コンテンツのダウンロードに必要なコードが記載されている

毎回恒例となっていたお渡し会は、来場者の負担や、なかなか会場まで来られない人を考慮して今回は、抽選で400名を対象に、「パトラからあなたへのメッセージ」をプレゼントする形へ変更。パトラさんが名前を呼び、「あなただけのメッセージをお一人お一人に録音してお届けする」という形になった。2025年12月31日までに注文と専用フォームからの応募で抽選の対象になる。

音質面はさすがの有線モデル。パトラさんのコンテンツのマッチ具合が最強

今までのコラボモデルの中で言うと、音質面はやはり一番クオリティが高いように感じる。筐体が同じ形状のEシリーズのイヤフォンと比べても、SN感が高く、クリアな聴き心地だ。

そして、今回もパトラさんのコンテンツに最適化されており、パトラさんの声がとくにリラックスして聴きやすい。

Patra Black

側面にはパトラさんの尻尾のデザインが

また、吐息のかかる音や、パトラさんがよく使うスポンジのパリパリとした音には、少し刺激を感じる高い音も含まれているのだが、そういった刺激に感じる音がトゲトゲしく感じないようにしっかりと押さえられているので、より一層リラックスしたまま心地良く聴いていられる。

Patra White

こちらもカラー違いで同じデザインが入っている

前回のZE500 for ASMRも、完全ワイヤレスイヤフォンの中では音質面の満足度が高かった。なんなら正直なところ、「寝ホン」を目的とするのであれば、今回のVR1000 for ASMRよりも完全ワイヤレスかつ、超小型で、横になったときに何の違和感も感じないZE500 for ASMRの方がオススメできる。

だが、有線イヤフォンが欲しかったという人や、ASMRコンテンツの中でもパトラさんをメインで聴いている人であれば、今回のモデルは購入して損は無いだろう。

同じナンバリングの有線モデルの音質を超えるというコンセプトのZEシリーズを経ての有線モデルということもあって、今回のVR1000 for ASMRは、音のクオリティ面で一段階上がったのように感じる。

ただ、最も推したい要素は「コスパ」だとも思っている。完全ワイヤレスと異なる要素として、有線イヤフォンの場合、探そうと思えばASMRコンテンツに合ったイヤフォンは割りと多い。

Patra Blackのケース

Patra Whiteのケース

イヤフォンを入れたところ

だが、5,980円という価格帯で、体温を感じられるような温かい低域と、クリアなのに耳に刺さらない声の帯域を再生してくれるイヤフォンはなかなか希少だと思う。そしてなにより、ASMRコンテンツの中でも、パトラさんのコンテンツを再生したときのしっくりとくる感覚は価格以上のものに仕上がっている。

受注は12月中もまだまだ受け付けるそうなので、パトラさんのASMRを毎週聴いている人は要チェックだ。

VR1000 for ASMR Patra White/Patra Black