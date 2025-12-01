Stray Kidsリノ、『MAMA AWARDS』ステージ中にけが「十分な休息を取る予定」【報告全文】
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsのリノが、足首の捻挫のため、休息をとることが11月30日、公式「X」などを通じて発表された。
『2025 MAMA AWARDS』大賞を受賞したStray Kids
公式Xでは「Stray Kidsメンバー リノの健康状態についてご案内いたします」とし、「リノは 11月29日（土）2025 MAMA AWARDSのステージ途中に足首を負傷し、現地にて可能な治療を受け、また11月30日（日）帰国後、すぐに病院を訪れ、必要な検査と治療を行いました」と報告。「検査の結果、足首の捻挫と診断され、医療陣の所見に従い、適切な治療を受けながら十分な休息を取る予定です」と伝えた。
続けて「ご心配をおかけしたファンの皆さまには深くご理解をお願い申し上げます。当社はアーティストの健康を最優先に考え、リノの一日も早い回復のため最善を尽くしてまいります」と結んだ。
Stray Kidsは11月29日に香港・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。大賞「VISA ALBUM OF THE YEAR」を受賞した。リノは、受賞前のステージ中に足を痛めた様子を見せていた。
【報告全文】
リノ健康状態に関するご案内
Notice Regarding Lee Know’s Health Condition
こんにちは、JYPEです。
Stray Kidsメンバー リノの健康状態についてご案内いたします。
リノは 11月29日（土）2025 MAMA AWARDSのステージ途中に足首を負傷し、現地にて可能な治療を受け、また11月30日（日）帰国後、すぐに病院を訪れ、必要な検査と治療を行いました。
検査の結果、足首の捻挫と診断され、医療陣の所見に従い、適切な治療を受けながら十分な休息を取る予定です。
ご心配をおかけしたファンの皆さまには深くご理解をお願い申し上げます。当社はアーティストの健康を最優先に考え、リノの一日も早い回復のため最善を尽くしてまいります。
ありがとうございます。
