９人組グローバルグループ・＆ＴＥＡＭが３０日、東京・六本木ヒルズアリーナで日韓ダブルミリオン達成記念「＆ＴＥＡＭ ’Ｂａｃｋ ｔｏ Ｌｉｆｅ’ ＦＡＮ ＳＨＯＷＣＡＳＥ」を開催。計３曲を披露し、ファンやスタッフに感謝した。日本と韓国の両方でのミリオン到達は日本アーティスト史上初で、今後は米国や欧州などさらにグローバルな活動を目指すことを誓った。

寒さも吹き飛ばす熱いパフォーマンスを見せた。９人がステージに登場すると大歓声に包まれ「Ｌｕｎａｔｉｃ」、「ＭＩＳＭＡＴＣＨ」を連続披露。最後は「Ｂａｃｋ ｔｏ Ｌｉｆｅ（Ｊａｐａｎｅｓｅｖｅｒ．）」で締めた。

＆ＴＥＡＭは「ＫＲ １ｓｔ ｍｉｎｉ Ａｌｂｕｍ ’Ｂａｃｋ ｔｏ Ｌｉｆｅ’」の１００万枚出荷、さらに前作の３ｒｄシングル「Ｇｏ Ｉｎ Ｂｌｉｎｄ（月狼）」の１００万枚出荷と合わせて、日韓ダブルミリオンを達成。日本アーティストとして史上初の偉業となった。

ＦＵＭＡ（２７）は「まずは応援してくださったＬＵＮÉ（ファンネーム）の皆さんに感謝を伝えたい」と思いを語り、「ここまで３年間、決して順風満帆な僕たちの物語だったわけではなく、いろんなことがあった中でＬＵＮÉの皆さん、スタッフの皆さんがいつもあきらめずに応援してくださったおかげです」と謙虚に受け止めた。

今年はＮＨＫ紅白歌合戦に初出場することも決定。ＨＡＲＵＡ（２０）は「信じられなくて本当に？って感じでした」と率直な喜びを明かした。さらに「第６７回日本レコード大賞」では特別国際音楽賞を受賞するなど快進撃を見せた１年だった。

米国ビルボードでも５つのチャートにランクインするなど世界的評価も高めた。Ｋ（２８）は「今年は最高だった。まいた種がつぼみになって、来年はもっと大きい花を咲かせよう」と呼びかけ。ドイツにもルーツを持つＭＡＫＩ（１９）は「来年はもっともっとグローバルになって、＆ＴＥＡＭを知らない方々に魅力を伝えられるような活動をできたら。個人的にはドイツに行って家族にパフォーマンスを見せる機会があればうれしい」とさらなる世界進出を見据えた。