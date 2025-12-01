お散歩中、ポメラニアンさんの機嫌を損ねてしまったことに気付いたパパさん。すると…思わず笑ってしまう『迅速すぎる対応』を捉えた光景は記事執筆時点で86万回を超えて表示されており、5.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

お散歩中、犬の機嫌を損ねてしまったお父さん

Xアカウント『@nagomi_kedama』に投稿されたのは、ポメラニアン「なごみ」ちゃんのお姿。この日も、ママさんとパパさんと共にお散歩を楽しまれていたのだといいます。

お散歩中のポメラニアン「なごみ」ちゃんとパパさん

しかし、なごみちゃんの必殺技のひとつ『だこちて（抱っこして）』が通らなかったことで、徐々にご機嫌斜めになってしまったのだそう。

思わず笑ってしまう『迅速すぎる対応』に反響

抱っこしてもらえず、激おこモードのなごみちゃん

とうとう、なごみちゃんが完全に激おこモードに突入してしまった瞬間…それを察知したパパさんは、カメラでは捉えきれないほどのスピードでおやつを差し出したのだとか。

捉えきれたのは残像のみ…！？パパさんのお姿

かろうじて映ったのは、パパさんの残像のみ…。プロの業としか思えないその光景、不満げな表情を浮かべ光り輝くなごみちゃんのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

チョロいと定評のあるパパさんに見せつけるなごみちゃん

この投稿には「なごみちゃんは怒ると発光するんだ」「恐ろしく速いおやつさばき…」「プロの動き」「可愛すぎるｗｗ」「パパさんさすがです」など多くのコメントが寄せられています。

可愛さを自認しているお姿に悶絶必至

なごみちゃんは、有り余る可愛さをしっかりと自認している女の子。なかでも、チョロいと定評のあるパパさんに対しては可愛い自分をじっくりと見せつけてあげることもあるのだそう。

あざとすぎるアピールをするなごみちゃんのお姿

可愛いお洋服を着こなしたり、最強アイテムであるおしゃぶりをくわえたあざといお姿は、ママさんの友人（なごみちゃん過激派）を狂わせてしまったことも…。

過激派の友人を発狂させた可愛すぎるなごみちゃん

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすなごみちゃんのお姿は、日々ポメラニアンの魅力や癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@nagomi_kedama」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。