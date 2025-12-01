¡ÚÌÌÀÜ´±¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Û°õ¾Ý¤¬°¤¯¤Ê¤ë½¢³èÀ¸¤Î¥ê¥¹¥¡¼¤Ê°ì¸À
¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¡ÊÆ£°æÃÒÌé¡¦Ãø¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê·ÐÎò¤äÌ´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¡É¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢1000ºý°Ê¾å¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿½¢³è¥á¥½¥Ã¥É¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢¿©ÉÊÂç¼ê¤ò´Þ¤à22¼Ò¤«¤éÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê³ØÀ¸¤Ç¤âÆâÄê¤Ë¶á¤Å¤¯°ìºý¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«¸ÊPR¤ÇÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¢³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤½¢³èÀïÎ¬¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î¿Í»öÌÌÀÜ´±¤òÌ³¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½¢³èËÜ¤ò3ºý¾å°´¤·¤Æ¤¤¿ÁúÅÄÌÀ´²»á¤Ë¡¢°õ¾Ý¤¬²¼¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤½¢³èÀ¸¤Î¥ê¥¹¥¡¼¤Ê°ì¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿¹ÍÚ¹á¡Ë
ÌÌÀÜ¤Ç¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦½¢³èÀ¸
¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¿Í¤¬¤½¤¦»×¤¦µ¤»ý¤Á¼«ÂÎ¤Ï¤Ê¤ó¤éÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òÌÌÀÜ¤Î¾ì¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂ¿Âç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î½¢³èÀ¸¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¡£
É®¼Ô¤Ï2009Ç¯°Ê¹ß¡¢3ºý¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ÎËÜ¤ò¼¹É®¡£Âç³Ø¤äÂç¼ê¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¤Î¹Ö±é¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Ç¤â¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½¢¿¦³èÆ°À¸¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Ç¿Í»öÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤â¸½Ìò¤ÎÌÌÀÜ´±¤È¤·¤Æ½¢³èÀ¸¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢½¢³èÀ¸¤¬¼õ¤«¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊý¤ÇÍî¤È¤¹»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆÃ¤ËºÇ¶á¡¢ÌÌÀÜ¤Î¾ì¤Ç¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½¢³èÀ¸¤«¤éÂ¿¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îà¸ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¡Ö»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦½¢³èÀ¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¡£¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë½¢³èÀ¸¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ëÂç¿Í¤Ï°¼Ô¤Ë¤¹¤é»×¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÌÀÜ´±¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤·¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ÏÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÌÀÜ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÕÔ¤à¤Î¤«¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÀ®Ä¹¡×¤ä¡Ö»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬½¢³èÀ¸¤Î¥¯¥Ó¤ò¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¡§ÄêµÁ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤³¤³¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÌÌÀÜ¤Î¾ì¤Çµ¯¤¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
ÌÌÀÜ´±¡§10Ç¯¸å¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
½¢³èÀ¸¡§¼Ò²ñ¤Ç¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¿Íºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÜ´±¡§¼Ò²ñ¤Ç¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¿Íºà¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Íºà¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½¢³èÀ¸¡§¡Ê10ÉÃ¤Û¤ÉÄÀÌÛ¡Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¡¢¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤¿½¢³èÀ¸¤Î´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿Íºà¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½¢³èÀ¸¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡Ö¹â¤¤¡×¤È¤«¡Ö¾å¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤ß¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ö¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¡Ö¾å¡×¤Ê¤Î¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½¢³èÀ¸¤â¤³¤ì¤Þ¤¿Â¿¤¤¡£
¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÎ®¹Ô¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Í¤¨¤º¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤ÀÉü¾§¤¹¤ë¤À¤±¤Î½¢³èÀ¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¾å¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÀµµÁ¡É¤À¤¬¡¢¤Ç¤Ï¾å¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤Þ¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤»¤º¤Ë¸ÀÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Æ¬¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¤À¤±ÎØ¾§¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤é¤±¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢½¢³èÀ¸¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Ï¤º¡£½¢¿¦³èÆ°¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Å»ö¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢³èÆ°¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¡Ö»Ô¾ì¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÊü´þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±µÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê½¢³èÀ¸¤Ï¤¿¤À¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¶â¤ò¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¡¢²¾¤ËÆâÄê¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤âÊØÍø¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥ª¥Á¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Îä¹ó¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¿Íºà¤Ï¤É¤ó¤É¤ó°Â¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤½¤ì¤³¤½¤¬»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¼«ÂÎ¤¬¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥¿¡¼¥ó¢¡§³ØÎò¤¬Äã¤¤
À®Ä¹°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ë½¢³èÀ¸¤ÏÂ¿¤¤¡£°ì¸«¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï½ô¿Ï¤Î·õ¤Ç¤¢¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢À®Ä¹°ÕÍß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ë³ØÎò¤¬Äã¤¤¤È¡¢¡Ö¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÀ®Ä¹°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î½¢³èÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼Â¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¶õµõ¤Ê¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÊÙ¶¯¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢²¿¤«¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊ¬Ìî¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÙ¶¯¤Ç¤¢¤ë¡£Âç³Ø¼õ¸³¤Þ¤Ç18Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¡£À®Ä¹°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë1ÅÙ¤¯¤é¤¤¡¢³ØÀ¸¤ÎËÜÊ¬¤Ç¤¢¤ëÊÙ¶¯¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Äã³ØÎò¤òÁ´ÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¡ÖÀ®Ä¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¼ÂÂÎ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÂ¾¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤â¿®ÍÑ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£18Ç¯´Ö¡¢³ØÀ¸¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ëÊÙ¶¯ÌÌ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òÂÕ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í´Ö¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñ¤ÇÀ®Ä¹°ÕÍß¤òº¬Äì¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
