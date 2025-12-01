「大丈夫です！」レイソル中川敦瑛は負傷交代も、試合後は笑顔。最終節の町田戦出場にも意欲「ラスト１試合なので、痛いとか言っていられない」
［J１第37節］新潟 １−３ 柏／11月30日／デンカビッグスワンスタジアム
11月30日に行なわれたJ１第37節、最下位のアルビレックス新潟と対戦した２位の柏レイソルは、細谷真大がハットトリックの活躍を見せて３−１で勝利した。
柏が勝点１差で追う首位の鹿島アントラーズも勝利したため、順位に変動はなかった。一方で、逆転優勝を掴むためには、鹿島の結果次第でもあるが、勝利が絶対条件となる最終節に向けて、心配なアクシデントもあった。
59分、瀬川祐輔のバイシクルシュートが枠を捉えられず、新潟側のゴールキックになったタイミングで、中川がピッチに座り込む。そして左膝の外側を気にして、医療スタッフと状態を確認するが、プレー続行は難しかったようで、そのまま61分に途中交代となった。
「足は大丈夫です！」
試合後、中川に足の状態を伺うと、笑顔を見せた。「（最終節は）気持ち的に100パーセントでやりたいと思っていますが、あとはどれだけ回復してくれるか」ともコメントしたが、「ラスト１試合なので、痛いとか言っていられない。しっかり良い準備していきたいです」と、１週間後のFC町田ゼルビア戦への出場の意欲を語った。
２列目が主戦場である大卒ルーキーの中川は、今季の前半戦はメンバー外が続いた。だが、原川力や熊坂光希などボランチに怪我人が増えたなかで、中盤の底にコンバートされると、新たな才能を開花。その後は定位置を確保し、欠かせない主力としてここまでチームを支えてきた。
本人の言葉を踏まえれば、五分五分といったところなのだろう。もちろん無理はしてほしくないが、最終節を前に中川が離脱となればチームにとって大きな痛手になる。大事に至らないと祈りたい。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】細谷の先制ゴール！
11月30日に行なわれたJ１第37節、最下位のアルビレックス新潟と対戦した２位の柏レイソルは、細谷真大がハットトリックの活躍を見せて３−１で勝利した。
柏が勝点１差で追う首位の鹿島アントラーズも勝利したため、順位に変動はなかった。一方で、逆転優勝を掴むためには、鹿島の結果次第でもあるが、勝利が絶対条件となる最終節に向けて、心配なアクシデントもあった。
「足は大丈夫です！」
試合後、中川に足の状態を伺うと、笑顔を見せた。「（最終節は）気持ち的に100パーセントでやりたいと思っていますが、あとはどれだけ回復してくれるか」ともコメントしたが、「ラスト１試合なので、痛いとか言っていられない。しっかり良い準備していきたいです」と、１週間後のFC町田ゼルビア戦への出場の意欲を語った。
２列目が主戦場である大卒ルーキーの中川は、今季の前半戦はメンバー外が続いた。だが、原川力や熊坂光希などボランチに怪我人が増えたなかで、中盤の底にコンバートされると、新たな才能を開花。その後は定位置を確保し、欠かせない主力としてここまでチームを支えてきた。
本人の言葉を踏まえれば、五分五分といったところなのだろう。もちろん無理はしてほしくないが、最終節を前に中川が離脱となればチームにとって大きな痛手になる。大事に至らないと祈りたい。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】細谷の先制ゴール！