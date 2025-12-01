Ž¢²ñ¼Ò°÷+¥Ñ¡¼¥ÈŽ£¤ÎÉ×ÉØ¤Ï·î13Ëü±ß¤âÉÔÂ¤¹¤ë¡ÄŽ¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åŽ£¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î"65ºÐ¤«¤é¤ÎÁªÂò»è"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¼óÆ£Í³Ç·¡Ø55ºÐ¤«¤é15Ç¯¤Ç2500Ëü±ß¤ò¤Ä¤¯¤ë ¤³¤ì¤À¤±º¹¤¬¤Ä¤¯¡ª Ï·¸å¤Î¤ª¶â¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼·È½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ºÊ¤ÎÆ¯¤Êý¤Ç3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë
¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Î²È·×¤ÏÉ×ÉØÃ±°Ì¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ê¹âÎðÉ×ÉØ¤Î²È·×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Î50Âå¤ÏÉ×ÉØ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃ¼¶´ü¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ¤Âå¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¾å¤Î60Âå°Ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡ÖÊÒÆ¯¤¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡×¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤¬¤È¤â¤ËÆ¯¤¯¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡×¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É2¤Ä¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë50Âå¤Ï¡¢Î¾Êý¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÉ×ÉØ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢
¢ É×ÉØ¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡×¡¢ÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¡Ö¤È¤â¤Ë²ñ¼Ò°÷¡×É×ÉØ
£ 2¤Ä¤ÎÃæ´Ö¡¢»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¤¿ºÊ¤¬Æ¯¤¯¡Ö²ñ¼Ò°÷¤ÎÉ×¡Ü¥Ñ¡¼¥ÈºÊ¡×
¤Ç¤¹¡£
¢£¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÈÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ç9Ëü±ß¤Îº¹
50Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÉ×ÉØ¤Î¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ò¸«¤ÆÉ×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¸«¹þ³Û¤òÂ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
50Âå¤Î¡ÖÄê´üÊØ¡×¤Ë¤Ï60ºÐ¤Þ¤Ç¸½ºß¤ÈÆ±¾ò·ï¤ÇÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¸«¹þ³Û¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áá´üÂà¿¦¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÉý¤ËÇ¯¼ý¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤Ë¶á¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢É×ÉØ¤Î¡ÖÄê´üÊØ¡×¤òÂ¤·¤¿¿ô»ú¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï¸Ä¡¹¿Í¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¿ô»ú¡×¤òÃÖ¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àè¤Û¤É¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÆ¯¤Êý¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¡Á£¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñ¼Ò°÷¡×¤Ï¡¢¸üÏ«¾Ê¤Î¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤ÎÉ×¤Ë¶á¤¤¶â³Û¤È¤·¤Æ65ºÐ»þ¡ÖÇ¯200Ëü±ß¡×¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â80Ëü±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â120Ëü±ß¡Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Àì¶È¼çÉØ¤ÎºÊ¤Ï¡ÖÆ±90Ëü±ß¡×¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â80Ëü±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â10Ëü±ß¡Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¼çÉØ¤ÎºÊ¤Ï¡¢Æ¯¤¯¤Û¤ÉÇ¯¶â³Û¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡ÖÆ±100Ëü±ß¡×¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â80Ëü±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â20Ëü±ß¡Ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·î³Û´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö²ñ¼Ò°÷¡×Ìó16Ëü6000±ß¡¢¡ÖÀì¶È¼çÉØ¡×7Ëü5000±ß¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¼çÉØ¡×Ìó8Ëü3000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÉ×ÉØ¤Î·î³Û¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡¡Ìó24Ëü1000±ß
¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡¡Ìó33Ëü2000±ß¡ÊÉ×ÉØÆ±³Û¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
£ºÊ¥Ñ¡¼¥ÈÀ¤ÂÓ¡¡Ìó24Ëü9000±ß
¢£ºÇÄãÄÂ¶â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¸³è¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë
¤³¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬À¤´ÖÁê¾ì¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿å½à¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¡×¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤¿Èæ³Ó¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¡Ö1121±ß¡×¤Ç½µ5Æü¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê8»þ´Ö¡Ë¤ÇÆ¯¤¯¤È·î¼ý¤ÏÌó18Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Ê¿¶ÑÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëÉ×¤¬65ºÐ¤Ç¤â¤é¤¦Ç¯¶â¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÌ¤Ë¤³¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ò¹Í¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬¤³¤Î¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¡ÖºÇÄãÊÝ¾Ú³Û¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¼ýÆþ¤¬¡¢¤Û¤ÜÇ¯¶â¤ÇÏÅ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤³¤½¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÄ¹À¸¤¥ê¥¹¥¯¡×¤ò²óÈò¤¹¤ë¡ÈÊÝ¸±¡É¤Îµ¡Ç½¤ò¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¡×¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¡×¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¹âÎð¼ÔÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î²È·×»Ù½Ð¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï¡Ö·î³Û28Ëü6000±ß¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡×¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤ÏÌó24Ëü1000±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç¯¶â³Û¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ê²È·×»Ù½Ð¤Ë¡Ö·îÌó4Ëü5000±ß¡×Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÊºÊ¥Ñ¡¼¥ÈÀ¤ÂÓ¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸·¹¸þ¤Ç¤¹¡Ë¡£
·î¤ËÌó4Ëü5000±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï54Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢²¾¤Ë¤³¤ÎÉ×ÉØ¤¬2¿Í¤Ç30Ç¯´ÖÏ·¸åÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢54Ëü±ß¡ß30Ç¯¡á1620Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏ·¸å»ñ¶â2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸å¡×¤Ë¤Ï·î38Ëü±ßÉ¬Í×
°ìÊý¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤ÏÌó33Ëü2000±ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢²È·×»Ù½Ð¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò4Ëü6000±ß¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÏÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¡¢½÷À¤ÎÇ¯¶â³Û¤ÏÃËÀ¤ÈÆ±¤¸´ü´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢2¿Í¤È¤â¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤Ï2¿Í¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤Ç²È·×¤ÎÊ¿¶Ñ»Ù½Ð¤ÏÏÅ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³èÈñ¡×¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³èÈñ¡×¤Ï¡Ö·îÌó38Ëü±ß¡×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤Ç¤Ï¡ÖÌó13Ëü9000±ß¡×¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡×¤Ç¤â4Ëü8000±ßÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¡Ö¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤¬¤¤¤«¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£
¢£¡Ö65ºÐ¤«¤é5Ç¯Æ¯¤¯¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡Ä
¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤¬Ç¯¶â¤Î¼Â³Û¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¹¡£
É¬¤º¤·¤â¡ÖÂçËþÂ¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É×ÉØ2¿Í¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÀ¸³èÈñ¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤òÇ¯¶â¤ÇÏÅ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¸øÅªÇ¯¶â¤¬Î©ÇÉ¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¶â¤Ë¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
50Âå¤ÎÀ¤ÂÓ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¼ç¤Ë¡¡ÖÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡×¡¢¢¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡×¡¢£¡ÖºÊ¥Ñ¡¼¥ÈÀ¤ÂÓ¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢£¤Ï¡¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤¿ÊÑ·Á¤Ç¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤â¡¤ÈÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¤È¢¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
65ºÐ°Ê¹ß¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ÏÅöÌÌ70ºÐ¤Þ¤Ç¤È¤·¤Þ¤¹¡£Æ¯¤Êý¤ÏËÜ½ñ¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¡Ö¤Á¤ç¤¤Æ¯¤¡×¡ÊÎã¤¨¤Ð¡Ö½µ¤Ë3Æü¡¢1Æü6»þ´ÖÆ¯¤¯¡×¡Ë¤È¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï¡ÖÇ¯¼ý300Ëü±ß¡×¡Ê·î³Û25Ëü±ß¡Ë¡¢¤Á¤ç¤¤Æ¯¤¤Ï¡ÖÇ¯¼ý100Ëü±ß¡×¡Ê·î³Û8Ëü3000±ß¡Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¡Ö¤æ¤È¤ê¡×¤ò¾å²ó¤ë
Ç¯¶â¤Î¤â¤é¤¤Êý¤Ï2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ïÄÌ¤ê65ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¦¤Î¤È¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç5Ç¯ÃÙ¤é¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡¡ÖÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡×¡Ê·î³ÛÌó24Ëü1000±ß¡Ë¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ¯¤¯¤Î¤ÏÉ×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢
B¡¡É×¤¬70ºÐ¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¡¢Ç¯¶â¤Ï2¿Í¤È¤â65ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¦
C¡¡70ºÐ¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯Ê¬¡¢É×¤ÎÇ¯¶â¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë
¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
A¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤Æ¯¤¡×¤À¤ÈÇ¯¼ý¤¬100Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢A¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤ÏÉ×ÉØ2¿Í¤ÎÇ¯¶â290Ëü±ß¤È¼ýÆþ100Ëü±ß¤Ç¡Ö390Ëü±ß¡×¡Ê·î³Û32Ëü5000±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢B¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÇ¯¶â290Ëü±ß¤Ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÇ¯¼ý300Ëü±ß¤Ç¡Ö590Ëü±ß¡×¡Ê·î³ÛÌó49Ëü1000±ß¡Ë¡¢C¤ÏºÊ¤Î¤ß¤ÎÇ¯¶â90Ëü±ß¤Ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÇ¯¼ý300Ëü±ß¤Ç¡¢¡Ö390Ëü±ß¡×¡Ê·î³Û32Ëü5000±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤½¤ì¤¾¤ìÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡£
¢£É×ÉØ¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤¤Æ¯¤¡×¤¹¤ë¤È·î50Ëü±ß¤Ë
¢¤Î¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡×¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢
E¡¡É×¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¡×¡¢ºÊ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¤Æ¯¤¡×¤ò¤·¡ÊÉ×ÉØ¤ÎÌò³ä¤ÏµÕ¤Ç¤âOK¡Ë¡¢¤½¤Î¼ýÆþ¤òÉ×ÉØ¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë²Ã¤¨¤ë¡£Ç¯¶â¤Ï2¿Í¤È¤â65ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¦
F¡¡É×ÉØ¤¬¤È¤â¤Ë70ºÐ¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¡¢Ç¯¶â¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç¤â¤é¤ï¤Ê¤¤
¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡¢D¤¬600Ëü±ß¡ÊÇ¯¶â200Ëü±ß¡ß2¿Í¡Ü¼ýÆþ100Ëü±ß¡ß2¿Í¡¢·î³Û50Ëü±ß¡Ë¡¢E¤¬800Ëü±ß¡ÊÇ¯¶â200Ëü±ß¡ß2¿Í¡Ü¼ýÆþ300Ëü±ß¡Ü¼ýÆþ100Ëü±ß¡¢·î³ÛÌó66Ëü6000±ß¡Ë¡¢F¤¬600Ëü±ß¡Ê¼ýÆþ300Ëü±ß¡ß2¿Í¡¢·î³Û50Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
6¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤´¤È¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤È¡ÖÇ¯¶â¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÊýË¡¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¿Þ2¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£²þ¤á¤Æ¡ÖÆ¯¤¯¡×¤³¤È¤Î¶¯ÎÏ¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò¤ÈÆ±¤¸Æ¯¤Êý¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¡×¤ÇÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£É×¤Î¤ß¡¢É×ÉØ2¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÌä¤ï¤º¡¢Ç¯¶â¤ò·«²¼¤²¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ýÆþ¤¬¡Ö¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³èÈñ¡×¡Ê·îÌó38Ëü±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÏÆ¯¤Êý¤Î¤¤¤«¤ó¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
É×ÉØ2¿Í¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò¹ç»»¤·¤Æ¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½µ2¡Á3ÆüÆ¯¤¯¤À¤±¤Ç¡ÖÊ¿¶Ñ¡×¤Ï¥¯¥ê¥¢
Ç¯¶â¼ýÆþ¤ò´ðËÜ¤Ë¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»ÒºÙ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡×¤Î2¿Í¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤Ï·î³ÛÌó24Ëü1000±ß¤Ç¤·¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È4Ëü5000±ßÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É×¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¤Æ¯¤¡×¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â½µ2¡Á3ÆüÆ¯¤±¤Ð½½Ê¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥ÈºÊÀ¤ÂÓ¤â´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤¬¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ2¿Í¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤òÀ¸³è¤Ë½¼¤Æ¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅª»Å»ö¤Ç½½Ê¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡×¤Ç¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³èÈñ¡×¡Ê·î38Ëü±ß¡Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡×¤Ï2¿Í¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬24Ëü1000±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ìó14Ëü±ß¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤â¡¢É×ÉØ2¿Í¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤¤Æ¯¤¡×¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã£À®¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à
¡ÖºÊ¥Ñ¡¼¥ÈÀ¤ÂÓ¡×¤ÏÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬¡ÖÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡×¤è¤ê¤ä¤äÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã£À®¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³èÈñ¡×¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï·î4Ëü8000±ß¤Þ¤Ç¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¤Æ¯¤¡×¤ò¤¹¤ì¤Ð·Ú¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¡¢É×ÉØ2¿Í¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤¤Æ¯¤¡×¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸å¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£2¿Í¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÖÇ¯¶â¡×¤Ë¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ÎÀ¸³è¤¬¥°¥Ã¤È¡È³Ú¡É¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿½½Ç¯¤âÆ¯¤¤¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿Êó½·¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Î°ÒÎÏ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
