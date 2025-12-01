「party pooper」の意味は？直訳はしないで...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「場をしらけさせる人」「ノリが悪い」でした！

直訳すれば、「pooper」は「排便する人」という意味ですが、このフレーズはトイレとは一切関係がありません。

パーティや友だちの集まりなどで、場をしらけさせる人という意味を指します。

「Paul is such a party pooper. We came all the way to the beach for vacation, but he just sits inside the hotel all day.」

（ポールってめっちゃノリが悪いね。せっかく休みでビーチまで来たのに、ずっとホテルに閉じこもってるよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。