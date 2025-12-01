【ばけばけ 第47話あらすじ】トキ、リヨと再会 怒られた理由とは
【モデルプレス＝2025/12/01】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第47話が、12月2日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
リヨ（北香那）によるヘブン（トミー・バストウ）へのアピールは続いていた。日本好きのヘブンのために琴を披露するリヨをヘブンは称賛する。一方、トキ（高石あかり）はタエ（北川景子）のもとで三味線の稽古に励み、その上達ぶりを褒められる。
そんな中、リヨとトキが再会。リヨはトキが三味線や花を生けると自分のアピールが台無しになると怒るのだった。それから数日後。慌てた様子の錦織（吉沢亮）がヘブンを抱えて現れる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
