ONE N¡Ç ONLY¡¢¸÷¤È°¦¤ËËþ¤Á¤¿ÎÞ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖÀ¸³¶SWAG¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ç¥Ä¥¢¡¼´°¿ë¡ÚLUMINA¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡Û¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ONE N¡Ç ONLY¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥ï¥ó¥¨¥ó¡Ë¤¬11·î29Æü¡¦30Æü¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖLUMINA¡×¡Ù¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£9·î¤ÎÀçÂæ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤È¶î¤±È´¤±¤¿12¸ø±é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¡£½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é2Æü´Ö¤âÄÉ²ÃÀÊ¤Þ¤Ç´Þ¤á´°Á´¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMAZONIA¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤âÂ¿¿ô½éÈäÏª¤·¤¿Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÆü¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛONE N¡Ç ONLY¡¢Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ÅÅ¾¤·ÀÅ¼ä¤¬Ë¬¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¡¤ßÅÏ¤ëÀÄ¶õ¤È¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Â³¤¯º½Çù¡£¤½¤·¤ÆÇò¤¤°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿5¿Í¡£ÁÔÂç¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡¦HAYATO¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢¤Ö¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Å·°æ¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤ê¡¢¿©Âî¤ò°Ï¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖBLAST¡×¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ß²¼¡£Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬°ìÀÆ¤ËÍÉ¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷Àþ¤¬ÍðÈ¿¼Í¤¹¤ëÃæ¡¢Èà¤é¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¸÷¤ÎÎ³¤òÅ»¤¦¤è¤¦¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¡£¡ÖBurn it out¡×¤Ç¤ÏREI¤¬¡Ö²¶¤¿¤ÁºÇ¸å¤Þ¤ÇË½¤ì¤ë¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤ÈÀú¤Ã¤¿¤ê¡¢TETTA¤ÈNAOYA¤¬º²¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ²Î¾§¤·¤¿¤ê¤È¡¢·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¯¡£
¡ÖTALKIN¡Ç¡×¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¡£NAOYA¤¬¡Öº£Æü¤â²Ä°¦¤¤¤è¡Á¡×¤ÈSWAG¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ë´Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÊü¤Á¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤¿¶õµ¤´¶¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¤¥¿¥º¥éSummer¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç6¶ÊÈäÏª¤·¤¿¤¢¤È¤ÏMC¤Ø¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¹±Îã¤Î¡Èº£Æü¤Î¼Ì¿¿¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¤Ç¤Ï¡¢REI¤ÈHAYATO¤¬4³¬ÀÊ¤ËºÂ¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Õ¤¶¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤ê¤È¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤Ç²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£¡ØAMAZONIA¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖGooey¡×¤Ø¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¤Ï¡¢TETTA¤«¤é¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¬Æþ¤ë¡£µÒÀÊ¤òº¸±¦¤ÇÊ¬¤±¡¢¡ÈEy-yey¡É¤Î¥³¡¼¥ëÂÐ·è¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤â¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢TETTA¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤ÈÈ½Äê¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤¿NAOYA¤¬¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ëTETTA¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡£¡È¤Ê¤ª¤¿¡¼¡É¡ÊNAOYA¡õTETTA¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÎÍí¤ß¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖGooey¡×¡ÖEVOL¡×¤Ê¤É¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤·¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¹â¤á¤¿¤¢¤È¡¢°áÁõ¤ò¤«¤¨¤ÆºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤¿5¿Í¡£TETTA¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ç¡ÖThe Light¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¡¢¸÷¤È¥À¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡È¸÷¡É¤ò5¿Í¤Ç·Ç¤²¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤é¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ë¹ï¤à¡£½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢HAYATO¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤é¤â¤¦1¸Ä¥®¥¢¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£¡ÖDOMINO¡×¡ÖFiesta¡×¤ÈONE N¡Ç ONLY¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾ö¤ß¤«¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿À¡¹¤·¤¤¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢º½Çù¤ËÎÐ¤ò²ê¿á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤Æ5¿Í¤Çºî»ì¤·¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖLUMINA¡×¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏTETTA¤ÎÄ¾É®¤Ë¤è¤ë²Î»ì¤¬ÊÂ¤Ó¡¢5¿Í¤Ï1¥Õ¥ì¡¼¥º¤´¤È¤ËÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤ÈÂç¥µ¥ÓÁ°¤Ë¾ÈÌÀ¤¬Íî¤Á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ÅÅ¾¡£¤·¤Ð¤·¤ÎÀÅ¼ä¤òÇË¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µÒÀÊ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬1ËÜ¡¢¤Þ¤¿1ËÜ¤ÈÅô¤ê»Ï¤á¡¢¤½¤Î¸÷¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤È¤Ø½¸¤Þ¤ë¡£¥é¥¹¥È¤Î¡Ö·¯¤ÎLUMINA¡Ê¥Ò¥«¥ê¡Ë¼é¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿EIKU¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÎÞ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤°¤µ¤Þ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤òµá¤á¤ë¡È¥ï¥ó¥¨¥ó¡ª¡É¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¡ÖHOLIDAY¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ËË¤ò¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤¿¤ê¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¸÷·Ê¤Ë¡¢SWAG¤â»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤à¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇSWAG¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¡£¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡ª±§Ãè°ì°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¶ä²Ï°ì°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÊEIKU¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Ä¤âÂç¹¥¤¡ªËº¤ì¤Ê¤¤¡ª¤º¤Ã¤È¡ª¡×¡ÊREI¡Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¤â¡Á¤¦°¦¤ª¤·¤¤¤è¡×¡ÊNAOYA¡Ë¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¡ªÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡ª¡×¡ÊHAYATO¡Ë¡¢¡Ö°ìÀ¸Î¥¤µ¤Ê¤¤¡ª¤Þ¤¸¤Ç°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÊTETTA¡Ë¤È»×¤¤»×¤¤¤Ë°¦¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿TETTA¤¬¡Ö¤³¤Î¼ê¤ÇËâË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Î¸÷¤òÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÀÖ¡ª²«¿§¡ªÎÐ¡ªÀÄ¡ªÆú¿§¡ª¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢µÒÀÊ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬°ìÀÆ¤Ë¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¡£À©¸æ¼°¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢HAYATO¤¬¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¡ØLUMINA¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡È¸÷¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¸÷¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ1ÈÖ¤Î¸÷¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êSWAG¤ÎÂ¸ºß¡¢1¿Í1¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¸÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ì¤ë¡£¡Ö·ëÀ®¤·¤Æ¤À¤¤¤Ö·Ð¤Ä¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä1¤Ä³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¡¢SWAG¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤Î1¿Í1¿Í¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î½é¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òº£²ó¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ØLUMINA¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Çºî»ì¤·¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Î¡ØLUMINA¡Ù¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤â¡¢Á´Éô¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ONE N¡Ç ONLY¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎSWAG¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï²¶¤é¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇØÃæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿ÍÀ¸¡¢À¸¤¤Æ¤¿¤é¿É¤¤¤³¤È¤â¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÌÜÉ¸¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤³¤È¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£³ð¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¤é¤ÈSWAG¤Ê¤é¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤·¡¢²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥é¥¹¥È¤È¹Ô¤±¤ë¤«¡ª¡©1¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡ª¡©²¶¤é¤ÈSWAG¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¡ÖZero to One¡×¤Ø¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
EIKU¤¬¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖMy Love¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥é¥¹¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£NAOYA¤¬¡ÖSWAG°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁ´ÎÏ¤ÎÀ¼¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢SWAG¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹ç¾§¡£NAOYA¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãÆÏ¤¤¤¿¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢1¿Í¤º¤Äº£¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£TETTA¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âSWAG¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬²¶¤¿¤Á¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢SWAG¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²¶¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤ëÎÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£SWAG¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈSWAG¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âSWAG¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈSWAG¤Ø¤Î°¦¤òËÂ¤°¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀÚâøÂöËá¤¹¤ëÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÉðÆ»´Û¤ÇHAYATO¤¬¡ØÀäÂÐ¤Ë3Ç¯¸å¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎHAYATO¤Î¸ý¤«¤éSWAG¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÀäÂÐ¤³¤¤¤Ä¤é¤È¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤¬¤è¤ê·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Î¾æ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
HAYATO¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³èÎÏ¤ÏSWAG¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤½¤Îµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Ð´é¤ò¤º¤Ã¤È¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òSWAG¤ËÅÁ¤¨¡¢Â³¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤ªÁ°¤éÂç¹¥¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â¹Ô¤³¤¦¡£ÀäÂÐÁ´Éô¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤·è°Õ¤ò¶»¤Ë¥É¡¼¥à¤Ø¤ÎÌ´¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Ëë¤¬¹ß¤ê¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡¢SWAG¤Ø¤Î°¦¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿5¿Í¡£Èà¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âSWAG¤È¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¶¯¤¤·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÌóÂ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¼«¿È¤¬SWAG¤Î¡ÈLUMINA¡Ê¡á¸÷¡Ë¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÈà¤é¤¬¤É¤ì¤Û¤É¶¯¤¤¸÷¤òÊü¤Ä¤«¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤ÊÆ»¤Ç¤â¶¦¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£Èà¤é¤Îå«¤È¾ðÇ®¤Ï¡¢SWAG¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£
½ª±é¸å¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼·èÄê¤Î¹ðÃÎ±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØINFERNO¡Ù¡£2026Ç¯7·î4¡¦5Æü¤Ë¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡¢9·î12¡¦13Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNAOYA¡Û
SWAG¤Î³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤ÏÉðÆ»´Û¤Ç¡Ö³Ì¤òÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¡ØLUMINA¡Ù¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ëSWAG¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢º£ÆüÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤SWAG¤âº£Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëSWAG¡¢ËÜÅö¤Ë1¿Í¡¢¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÏ¡¢¾®¤µ¤¤¤è¤¦¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÍ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«Ê¬¤Ë¤â¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿É¤¤¤³¤È¤È¤«¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤ÈËÜÅö¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËSWAG¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤ÁONE N¡Ç ONLY¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò¸«Â³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªËÜÅö¤Ëº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚEIKU¡Û
º£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¥ï¥ó¥¨¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡Ä¤¢¡¢¤´¤á¤ó¡¢³ú¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ï¥ó¥¨¥ó¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥ï¥ó¥¨¥ó¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£SWAG¤Î¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤À¤·¡£Î¢¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥ï¥ó¥¨¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢SWAG¤âº£Æü½é¤á¤ÆÍè¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤òËÍ¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤Ï²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«ÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤ÏÆÃ¤Ë¸ý²¼¼ê¤Ç¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²»³Ú¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²Î¤Ë¾è¤»¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤·¤«ËÍ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤·¡¢ËÍ¤é¤Î¤³¤È¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢É¬¤º¥É¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÍ¤é¤ÏÁö¤êÂ³¤±¤ë¤·¡¢ÀäÂÐ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡¢¤â¤¦²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â²¿½½Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤é¤â»à¤Ì¤Þ¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤óË»¤·¤¤Ãæ¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ªÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÚTETTA¡Û
º£Æü¤Ï¥ï¥ó¥¨¥ó¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò´Ö¶á¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¡ÖHOLIDAY¡×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¡ÖMy Love¡×¤òº²¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬°¦¤ª¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤âSWAG¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬²¶¤¿¤Á¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤Æ¡£SWAG¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²¶¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤ëÎÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£SWAG¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈSWAG¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âSWAG¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤È¤«¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¢¤ë¾ì½ê¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ONE N¡Ç ONLY¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï²¶¤¿¤Á¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ëÁ°¤Ë¡¢1¿Í¤º¤ÄÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò10¸Ä¤º¤Ä»æ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÅÏ¤·¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤ÆË«¤á¹ç¤¤¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¤¤Ä¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¸«¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½ñ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤¦½ñ¤¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È½ñ¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê1¿Í1¿ÍÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤³¤¤¤Ä¤é¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¨¤¿¤·¡£¤¢¤Î»þ¡¢ÉðÆ»´Û¤ÇHAYATO¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë3Ç¯¸å¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎHAYATO¤Î¸ý¤«¤éSWAG¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÀäÂÐ¤³¤¤¤Ä¤é¤È¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤¬¤è¤ê·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëSWAG¡¢º£ÆüÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿SWAG¡¢º£Ãæ·Ñ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëSWAG¡¢Ã¯°ì¿ÍÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â²¶¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÁ°¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢SWAG¤â¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤À¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¡ÚREI¡Û
º£Æü¤Ï²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«ÎÉ¤¤¤Ã¤¹¤Í¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ®¤¤´¶¤¸¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤Ã¤¤â¤³¤Î²ñ¾ì¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎSWAG¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¡Ë¸«¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇËÍ¤éÎý½¬¤È¤«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤¬Íè¤ë¤È¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¶Ê1¤Ä¤Ç¤â¡¢²Î¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸å¤«¤é¸«ÊÖ¤·¤¿¤é¡Ö²¶¡¢¤³¤ó¤ÊÍÙ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤°¤é¤¤¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤·¡¢À¼¤ÎÂç¤¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüº¢¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ä¿Í¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¼Â¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¤«¤¢¤ó¤Þ»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¿Í¤ÇÀï¤¦»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÃæ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÙ¤ÎÀèÀ¸¡ÊTETTA¡Ë¤¬¤¹¤´¤¯¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢EIKU¤Á¤ã¤ó¤¬¶Ú¥È¥ì¤òÌÛ¡¹¤È¤ä¤Ã¤ÆÃËËá¤¤¤Æ¤¿¤ê¡¢HAYATO¤¯¤ó¤¬ËÍ¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»¶¡¹¤«¤Þ¤Á¤ç¤µ¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ê¤ª¡ÊNAOYA¡Ë¤¯¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤·¤Ê¤¬¤éËÍ¤ÎÃÌ¾Ð¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¤¤À¤·¡¢ËÍ¡£¤¹¤´¤¯¹²¤Æ¤Á¤ã¤¦¤·¡£¤¢¤ì¡©¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ð¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¤¤Ä¤â1¿Í¤À¤ÈÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¤ò¸«¤¿¤ê¡¢º£Æü¤¤¤ëSWAG¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤È¡¢ÎÏ¤¬¹ß¤ê¤Æ¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¿¦¶È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤ä¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Í¡¢³§¤µ¤ó¡£º£Æü»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤Í¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Á´Á³¤¤¤±¤ë¤Í¡£¤â¤¦¥ï¥ó¥¨¥ó¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¡¢³§¤µ¤ó¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âSWAG¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤ÎÇ®¤¤ÃË¤¿¤Á¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤¯¡¢ËÍ¤â¼«Ê¬¤òËá¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤òSWAG¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÚHAYATO¡Û
¤ß¤ó¤Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¿·õ¤ËÁ´Éô¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦º£¤º¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤é¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡£SWAG¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òº£¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æº£Æü¤Ï¤³¤Î¤Ô¤¢¥ê¡¼¥Ê¡¢ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢Á´Á³¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢Ëè²ó¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È°î¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤âº£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØLUMINA¡Ù¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤´¤¯Çº¤ó¤Ç¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òºî¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤È¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¡Ö²¶¤é¤Ï²¿¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡¢¡Ö²¿¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¸þ¤¹ç¤¨¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ã¤ÆSWAG¤¢¤ê¤¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²»³Ú¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢SWAG¤È°ì½ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¡¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢À¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Â¾¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤éONE N¡Ç ONLY¤ÈSWAG¤Î¤³¤Î´Ø·¸À¤Ã¤Æ¥Þ¥¸´ñÀ×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢º£¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥é¥¤¥Ö¤ÇÍè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤Ê¤È¤«¡¢SWAG¤ÎÈá¤·¤¤´é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤ó¤É¤¤¤·¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆSWAG¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Á´¤Æ¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³èÎÏ¤ÏSWAG¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤½¤Îµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Ð´é¤ò¤º¤Ã¤È¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤ª»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¾¯¤·¤òËÍ¤é¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤òËÍ¤é¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊ¬¡¢ËÍ¤Ï²þ¤á¤ÆÀ¸³¶SWAG¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢SWAG¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸Á´Éô»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡£º£Æü²¶¤é¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤ë¤è¡¢²¶¤é¤Ê¤é¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¡¢»ÍÏ»»þÃæSWAG¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ëÀ®¤«¤éÄ¹¤¤»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÍè¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤³¤¦¤·¤Æ½ä¤ê²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥¨¥ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªÏÃ¤µ¤Ê¤¤ã¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤â¡£²þ¤á¤Æº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢SWAG¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤ÏÀäÂÐ¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤éËÍ¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÆü¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âONE N¡Ç ONLY¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¿´¤ÎÄì¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¡Ë¤Þ¤¸¤Ç¤ªÁ°¤éÂç¹¥¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â¹Ô¤³¤¦¡£ÀäÂÐÁ´Éô¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¡ª
M1 BLAST
M2 FUEGO
M3 Burn it out
M4 Hook up
M5 TALKIN¡Ç
M6 ¥¤¥¿¥º¥éSummer
M7 Gooey
M8 EVOL
M9 The Light
M10 Reflection
M11 RIDE
M12 L.O.C.A.
M13 We Just Don't Care
M14 OPEN
M15 YOUNG BLOOD
M16 Turn it up
M17 BOOM BASH
M18 DOMINO
M19 Fiesta
M20 LUMINA
En1 HOLIDAY
En2 Zero to One
En3 My Love
¡ÚÊ¼¸Ë¡Û¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ã1Éô¡ä³«¾ì11¡§30¡¿³«±é12¡§30
¡ã2Éô¡ä³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
¡ÚÅìµþ¡Û¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
2026Ç¯9·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì17¡§00¡¿³«±é18¡§00
2026Ç¯9·î13Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì15¡§00¡¿³«±é16¡§00
