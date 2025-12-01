女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は1日、第46話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第45話は、松江に冬が到来。松野トキ（郄石あかり）は、初体験となる松江の寒さに震えるレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）を温めながら見守る。その折、松江中学の生徒・小谷春夫（下川恭平）がヘブンの忘れ物を届けに現れ、寒さのあまり入浴中のヘブンを待つ間、トキと交流を深める。どうやらトキとの会話が目的だったようだ。数日後、野津サワ（円井わん）はトキの家の前をうろつく小谷を目撃し…という展開。

トキがヘブンの女中になったのは「昔からの知り合い」の錦織友一（吉沢亮）に頼まれたから。小谷は「それは、もしかして（錦織と）恋仲だったとか」「それにしても、いいですね、ヘブン先生は。こんなおきれいな方と、いつもいられて」。トキは動揺した。

小谷はサワがトキの幼なじみだと知ると「トキの好きなもの」を尋ねる。

サワ「怪談。（階段ではなく）お化けが出てくる方の」「野暮なこと聞くけど、好きなの？どこに惚れたのよ」

小谷「顔です」

サワ「顔好きだけんね、中学生って。知らんけど」

次週予告でサワ＆小谷のカップリングと思われたが、SNS上には「まさかの小谷くん」「ド直球」「清々しい」「おサワじゃなくて、おトキ狙いだったのか」「てっきりサワちゃんに春が来たと思ったけど」「今日も特に話は進まないが、面白いw」「おサワさん最高。ノリツッコミ、知らんけどまでのテンポ」などの声。“秋生まれの春夫”に春は訪れるか。