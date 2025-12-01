Hydro Flask®×はらぺこあおむし♡数量限定のKIDSコラボボトルが登場

アメリカ・オレゴン州発の断熱ステンレスボトルブランド「Hydro Flask®」から、世界中で愛される絵本「はらぺこあおむし」との特別なコラボコレクションが登場します。12月5日（金）より発売される今回は、KIDS向けの人気モデルにエリック・カールならではのアートを贅沢にあしらった限定デザイン。リンゴ型のハンギングタグやギフト向けBOXセットなど、ホリデーシーズンにぴったりの仕様が揃います。数量限定なので、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね。

はらぺこあおむしの限定アートに注目

今回のコレクションは、エリック・カール作品の象徴である“カラフルな果物”や“はらぺこあおむし”をモチーフにした、鮮やかで心躍るデザインが魅力。

人気モデルの「12oz Wide Mouth」と「12oz Tumbler」に、アートを引き立てるリンゴ型のハンギングタグが添えられ、特別感たっぷりの仕上がりです。

子どもはもちろん、大人も思わず手に取りたくなる可愛さで、冬の贈り物にもぴったり♪

KIDSモデル全ラインナップと価格まとめ

ERIC CARLE 12oz KIDS TUMBLER WITH STRAW

今回のラインナップは、すべて12ozサイズのKIDS向けシリーズ。

「ERIC CARLE 12oz KIDS TUMBLER WITH STRAW」（Caterpillar・Fruit）が5,200円、「ERIC CARLE 12oz KIDS WIDE MOUTH BOTTLE」（Caterpillar・Fruit）が5,500円、そしてボトルとタンブラーがセットになった「ERIC CARLE KIDS 12oz TUMBLER&BOTTLE SET」（Caterpillar・Fruit）が9,700円で登場します。

ERIC CARLE 12oz KIDS WIDE MOUTH BOTTLE

ERIC CARLE KIDS 12oz TUMBLER&BOTTLE SET

いずれも数量限定で、全国のHydro Flask正規取扱店と公式オンラインストアで購入可能。ホリデーギフトとしても喜ばれる華やかなコレクションです♡

季節を彩る限定デザインをチェック

Hydro Flask®×はらぺこあおむしのコラボレーションは、冬のギフトシーズンをさらに楽しくしてくれる特別なシリーズ。

見た目の可愛さだけでなく、Hydro Flaskならではの高い保冷・保温機能も備えており、日常づかいにもぴったりです。

数量限定のため、気になるデザインは早めのチェックが◎。お子さまへのプレゼントや、自分用の気分が上がるアイテムとしてもおすすめです♪