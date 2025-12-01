高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第10週「トオリ、スガリ。」の第47回が12月2日に放送予定です。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下12月2日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

リヨ（北香那さん）によるヘブン（トミー・バストウさん）へのアピールは続いていた。

日本好きのヘブンのために琴を披露するリヨをヘブンは称賛する。

一方、トキはタエ（北川景子さん）のもとで三味線の稽古に励み、その上達ぶりを褒められる。

そんな中、リヨとトキが再会。

リヨはトキが三味線や花を生けると自分のアピールが台無しになると怒るのだった。

それから数日後。

慌てた様子の錦織（吉沢亮さん）がヘブンを抱えて現れる。