＜大迷惑なフルーツタルト＞お礼がみかんってマジ？「せっかく買ってあげたのに〜！」【第1話まんが】
私はサヤカ（40代前半）。中学生の息子と、小3の娘がいます。息子がまだ小さいときは、まわりのママも同世代ばかりでママ友がすぐにできましたが、娘の代は若いお母さんが多くて、あまりママ友ができませんでした。そんなとき、娘が仲良くなった友だちの母・ユリ（40代前半）さんが、たまたま私と同世代だったのです。一緒に遊びに行くならやはり同世代で気が合う人がいいですよね。だから、私はユリさんに喜んでもらおうと、気をつかっているつもりでした。しかしユリさんはちょっと抜けたところがあるんです。
私は仲良くなると相手に喜んでもらいたくて、親切にしようと気をつかうタイプ。だからきっと、この関係が続いているのだと思います。
ある日の買い物中、人気のフルーツタルト店の前を通りかかりました。外からショーケースが見える造りのため、お店の中の様子もわかりました。
大雨だからなのか、開店して5分、並んでいる人はおらず、ショーケースには「幻のフルーツタルト」がまだ売られていたのです。
地元ではおいしくてかなり有名なお店です。他の地域からも買いにくる人が多く、地元民でもめったに買えないフルーツタルト。ユリさんも絶対喜ぶに違いありません。
私はフルーツタルトを購入後、そのままユリさんの家に届けに行きました。
少し待っていると、ユリさんは袋にたくさんのみかんを入れて持ってきました。
地元で有名なフルーツタルトのお店。おいしさはお墨付きなのですが、1日50個の限定商品なので開店と同時にほぼ完売してしまいます。
そのため「幻のフルーツタルト」なんて言われています。
今日は大雨だったこともあり、私が通りかかったときは誰も並んでおらず、フルーツタルトもショーケースにあったのです！
ユリさんも喜ぶだろうと、わが家の分とユリさんの家の分を購入しました。
しかし届けに行った際、ユリさんから手渡されたのはなぜか大量のみかん。
私は困惑してしまいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
