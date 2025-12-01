こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学2年の「けんたろう」です！

今回は、11月に佐賀県唐津市で行われた天元戦第三局の前夜祭を訪れました。天元戦とは1975（昭和50）年から続く歴史ある囲碁のタイトル戦です。取材では、対局を翌日に控えた一力遼天元（28）と志田達哉八段（34）のインタビューを行いました。

既に第一局、第二局では一力さんが勝利していました。勝てばタイトル獲得が決まる第三局は、佐賀県唐津市の海沿いにあるホテル「おんくり唐津」で開催されました。最寄り駅を降りて少し歩いていくと海沿いの風景に癒やされましたが、聞こえてくる波の音からはどこか緊張感が漂っているように思いました。

取材前には、翌日の対局準備が進む会場に案内されました。大会を運営する西日本新聞イベントサービスの方によれば、この後に「検分」が行われるとのこと。検分とは棋士が対局に集中できるように碁石の種類やお菓子のメニューを決めたり、室温などを確認したりする時間です。対局の厳かな雰囲気をピリピリと肌で感じます。その後はいよいよ、一力さんと志田さんにインタビューしました！

まずは一力さんです。

「プロ入りしたのは中学一年の頃とのことですが、その際に自分と他の学生との間に壁のようなものを感じる経験はありましたか？」

一力さん「自分が入学した中学は伝統文化に理解がある学校で特別枠というのがありました。囲碁や将棋に取り組んだり、英検、漢検などである程度の級を取っていたりすれば面接で入学できるという制度です。他の分野で突出した成績を残している人や伝統文化の歌舞伎をしている生徒さんもいました」

「その後は早稲田大学の社会科学部に進学されます。なぜこの学部を選ばれたのですか」

一力さん「棋士としての活動と大学のゼミやサークルを両立することは難しいので、社会科学部が一番融通のきく場所でした」

「やはり大学でも囲碁が生活の中心になっていたのですね」

一力さん「はい。それはプロになる前から二十年以上変わっていません」

「卒業後は、出身地である仙台市の河北新報社（同市に本社を置く新聞社）に入社して囲碁のコラムも書かれています。一力さんの中では、記者になって文章を書くという選択に対する思いはあったのですか」

一力さん「囲碁の魅力を伝えたいという思いはずっとありました」

「囲碁という世界をより多くの人に知ってもらいたかったんですね。では、最後の質問です。囲碁と学業の両立はすごく難しいと思います。どのように乗り越えられたのですか」

一力さん「自分が何をしたいかを軸にすることが一つあるのかなと思います。自分の場合は、囲碁の世界でより高みを目指していきたいという思いと、囲碁を知らない人にも発信したいという思いを軸にしています。自分が将来どうなりたいか、というイメージ像があると苦しくなった時に頑張れる原動力になるのではないでしょうか」

次は志田さんです。

「小さい頃から棋士を目指していたんですか」

志田さん「本格的に目指したのは中学生の頃でした。福井県出身ですが、その頃に（棋士を目指して）名古屋に来ました」

「囲碁が好きというのは、ずっと続いているんですか」

志田さん「そうですね。少しずつ下がってきてはいますが（笑）。」

「勝つ時も負ける時もあると思います。負けた時のモチベーションはどうやって保っていますか」

志田さん「自分が最善だと思う手を打って、それで負けたならしょうがない、という感じですね」

翌日の対局で一力さんが勝利し、見事に3連覇を達成しました。国際大会でも活躍する一力さんの言葉を聞けたことは貴重な経験でした。一方、志田さんは口数こそ少ないものの、自分の道をまっすぐ歩む「プロフェッショナル」な棋士だと感じました。

前夜祭では、解説者として会場に来ていた関航太郎さん（24）にも話を聞きました。関さんによると、棋士で大学まで進む人は少ないとのことでした。さらに、関さんは「実績のある人は影響力があります。一力さんのような方が、囲碁の普及活動をすることには意義があると思います」と教えてくれました。

取材を通して、一力さんが「囲碁の高みを目指すこと」と「囲碁を社会に広めること」の両方に取り組む原動力として、将来の理想像を明確に持っていることにあるのだと分かりました。

囲碁経験の浅い私にとって、今回の取材は未知の世界への挑戦でしたが、一力さんとの対話を通じて、自分自身も「理想の姿を思い描きながら努力すること」の大切さに気づくことができました。



