¡Ú12·î£²Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥ê¥è¤Ï¥È¥¤¬»°Ì£Àþ¤ä²Ö¤òÀ¸¤±¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÜ¤ë
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè47²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¹¥¤¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¶×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥ê¥è¤ò¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¾Î»¿¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Î¤â¤È¤Ç»°Ì£Àþ¤Î·Î¸Å¤ËÎå¤ß¡¢¤½¤Î¾åÃ£¤Ö¤ê¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¥è¤È¥È¥¤¬ºÆ²ñ¡£¥ê¥è¤Ï¥È¥¤¬»°Ì£Àþ¤ä²Ö¤òÀ¸¤±¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÜ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¸å¡£¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Î¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¸½¤ì¤ë¡£