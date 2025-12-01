¥µ¥Ð¥×¥í¡¢¿·¶Ê¡ÖSpeak of the Devil¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Survive Said The Prophet(ÄÌ¾Î:¥µ¥Ð¥×¥í)¤Î¿·¶Ê¡ÖSpeak of the Devil (¥è¥ß:¥¹¥Ô¡¼¥¯¥ª¥Ö¥¶¥Ç¥Ó¥ë)¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2015-2022Ç¯¤Ë½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÎÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¸¶ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡£2019Ç¯¤ËÂè1´ü¤È¤Ê¤ë°í¤Î¾Ï¡¢2020Ç¯¤ËÂè2´ü¤È¤Ê¤ëÆõ¤Î¾Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤éÂè3´ü¤È¤Ê¤ëÆõ¥Î¾Ï¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯1·î¤«¤é¤ÏÊª¸ì¤Î´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¤ÈÆõ¥Î¾Ï¤Î2¥¯¡¼¥ëÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¡¢¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëdavid production¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ô¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥¬¡×¤äTV¥¢¥Ë¥á¡ÖBANANA FISH¡×¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å· ¹ÄÆ»¡×¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ëºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÌ³¤á¤¿¤¤¿¥µ¥Ð¥×¥í¤¬¡¢Æ±ºî¤Ë¸þ¤±¤Æº£²ó½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ØSpeak of the Devil¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿Yosh¤Î¶«¤Ó¤äµ§¤ê¤È¤â¤È¤ì¤ëÁÛ¤¤¤ò¥µ¥Ð¥×¥í»Ë¾åºÇ¶¯¤Ë½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ËºÜ¤»É½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¤¬½é²óÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤ò¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØLuv Sux Sessions Tour¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡¢Åìµþ EX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢coldrain Masato(Vo.)¡¢Knosis Ryo Kinoshita(Vo.)¡¢A3! ÀÝÄÅËüÎ¤Ìò¤ÎÀ¼Í¥ Âô¾ëÀé½Õ¤¬Guest Act¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê1Æü¤È¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À§Èó¤È¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤ª¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È¥¢¥Ë¥á¡¿Ì¡²è¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°¦¤¹ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢³Ú¶Ê¤òºî¤ëµ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¨¤¿»ö¤ò¿´¤Î±üÄì¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¤º¤Ã¤È¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡¢¤½¤·¤Æ±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëMasato ¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2¤«¤é¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÎÎ¹¤ò¥µ¥Ð¥×¥í¤Î¿·¶ÊSpeak of the Devil ¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Survive Said The Prophet Yosh¡ÊVo.¡Ë
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï¡Ù
2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤«¤é
Ëè½µ¶âÍË25»þ53Ê¬¡Á MBS/TBS/CBC¡É¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡ÉÏÈ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
ÇÛ¿®¾ðÊó
ºÇ¿·ÏÃÊüÁ÷¸å¡¢Netflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Survive Said The Prophet Luv Sux Sessions Tour
2025Ç¯12·î12Æü(¶â) ÂçºåÉÜ GORILLA HALL OSAKA
2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ) °¦ÃÎ¸© DIAMOND HALL
2025Ç¯12·î23Æü(²Ð) ÅìµþÅÔ EX THEATER ROPPONGI ¢¨ONE MAN
¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
°ìÈÌ U-22¥Á¥±¥Ã¥È¡§3,500±ß(ÀÇ¹þ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¢¨12/23(²Ð) EX THEATER ROPPONGI¸ø±é¡¡2³¬ÀÊ»ØÄê¤Î¤ß¡¢Á´·ô¼ï 1,000±ßup
¡ÖLuv Sux Sessions Tour¡×¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
https://lit.link/survivesaidtheprophet
¡ãSurvive Said The Prophet¡¡Profile¡ä
Survive Said The Prophet ÄÌ¾Î¡Ö¥µ¥Ð¥×¥í¡×¤Ï2011Ç¯¡¢Åìµþ¤Ë¤Æ·ëÀ®¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Ñ¸ì¤òÁà¤ë¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥ÈYosh¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢³Î¤«¤Ê¥¹¥¥ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ê¤ë´ñÀ×¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡£¤½¤Î°ÛºÌ¤òÊü¤Ä²»³ÚÀ¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢R&B¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤òÉð´ï¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò³èÆ°¤Î¾ì¤È¤·¡¢Æü¡¹¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
©Âçµ×ÊÝÆÆ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâÆ°²è¹Êó²Ý
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://fireforce-anime.jp/
Survive Said The Prophet¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
http://survivesaidtheprophet.com/