タレントのスザンヌさん（39）が2025年11月26日、自身のインスタグラムを更新。赤ニットと黒ショートパンツを合わせたコーデを披露した。

「めーっちゃ可愛くて一目惚れ」

スザンヌさんは、「この後ろフリフリ肩ぱっとジャケット」といい、秋冬らしいコーデの写真を5枚投稿。この日は、「めーっちゃ可愛くて一目惚れして夏頃届いて早く着たい着たいと思ってた」というジャケットのコーデ。

スザンヌさんは「なんか急に寒くなっちゃってジャケットの時期通り過ぎてしまいそうであわてて」とコメントを添えて、「ミニ丈のパンツはタイツが味方」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、グレーのジャケットを羽織り、赤いニットと黒いショートパンツを着用。足元には黒いタイツを合わせ、階段に立ち両手を腰に添えて、抜群のスタイルを披露していた。2枚目では、足をクロスさせるポーズをとり、笑顔をみせていた。

この投稿には、「最高に可愛い！！」「美脚すぎる」「髪型もファッションも可愛いです」「可愛いすぎる」「笑顔がとても素敵」といったコメントが寄せられていた。