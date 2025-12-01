入館料無料！東京ディズニーシーのファンタジースプリングス×蜷川実花さんのスペシャルな写真展はファン必見。《12月18日まで》

2025年11月21日から12月18日までの期間、「フジフイルム スクエア」にて、東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」の写真展を開催しています。

ファンタジースプリングスの新たな魅力と出会える

東京ディズニーシーのテーマポートであるファンタジースプリングスは、今年で2年目。さらに魅力を発信するべく、写真家・蜷川実花さんが撮り下ろした写真展の開催が実現しました。

「Color of Fantasy」をコンセプトに、ここでしか見られない色彩美あふれる作品の数々、作品の世界観を再現したフォトスポット、東京ディズニーリゾートで販売するオリジナルグッズの展示（一部）などを展示しています。

ファンタジースプリングスの世界を存分に味わい、その魅力を再発見できる本展。なんと、入館料は無料です。

営業時間は10時から19時（最終日は14時）まで。会期中は無休。

26年3月6日から25日までは、大阪会場（富士フイルムフォトサロン 大阪）でも開催が決定しています。

（C）Disney

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）