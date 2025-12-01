東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.18 高値156.58 安値155.99
157.10 ハイブレイク
156.84 抵抗2
156.51 抵抗1
156.25 ピボット
155.92 支持1
155.66 支持2
155.33 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1598 高値1.1607 安値1.1556
1.1669 ハイブレイク
1.1638 抵抗2
1.1618 抵抗1
1.1587 ピボット
1.1567 支持1
1.1536 支持2
1.1516 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3235 高値1.3255 安値1.3201
1.3314 ハイブレイク
1.3284 抵抗2
1.3260 抵抗1
1.3230 ピボット
1.3206 支持1
1.3176 支持2
1.3152 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8040 高値0.8071 安値0.8027
0.8109 ハイブレイク
0.8090 抵抗2
0.8065 抵抗1
0.8046 ピボット
0.8021 支持1
0.8002 支持2
0.7977 ローブレイク
