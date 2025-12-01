東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.18　高値156.58　安値155.99

157.10　ハイブレイク
156.84　抵抗2
156.51　抵抗1
156.25　ピボット
155.92　支持1
155.66　支持2
155.33　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1598　高値1.1607　安値1.1556

1.1669　ハイブレイク
1.1638　抵抗2
1.1618　抵抗1
1.1587　ピボット
1.1567　支持1
1.1536　支持2
1.1516　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3235　高値1.3255　安値1.3201

1.3314　ハイブレイク
1.3284　抵抗2
1.3260　抵抗1
1.3230　ピボット
1.3206　支持1
1.3176　支持2
1.3152　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8040　高値0.8071　安値0.8027

0.8109　ハイブレイク
0.8090　抵抗2
0.8065　抵抗1
0.8046　ピボット
0.8021　支持1
0.8002　支持2
0.7977　ローブレイク