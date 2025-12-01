12月1日（月）北日本や北陸では雷雨や強風に注意。各地で師走らしからぬ暖かさになるでしょう。

＜1日（月）の天気＞

前線を伴った低気圧が北日本に接近し、前線が日本海側に近づく見込みです。北日本や北陸では雨や雷雨となり、突風やひょうにも気をつけてください。中国地方も前線通過時に雨の降るタイミングがありそうです。低気圧に近い北海道では、日本海側で暴風のおそれがあり荒れた天気になる見込みです。低気圧に向かう南風で気温が上がるため、雪ではなく雨になるところが多いでしょう。また、前線の後ろには黄砂が飛んできていますので、黄砂混じりの雨や雨上がりの飛来にご注意ください。関東〜九州は太平洋側を中心に晴れて暖かくなりそうです。午前中は紀伊半島や東海でにわか雨があるかもしれません。

＜予想最高気温（前日差）＞

仙台や新潟、東京では10月並みの暖かさ。北日本や新潟では夜は北風に変わって寒くなりそうです。札幌 13℃（＋1）、仙台 19℃（＋2）、新潟 18℃（±0）、東京 20℃（＋4）、名古屋 19℃（＋2）、大阪 19℃（＋2）、鳥取 19℃（-1）、高知 21℃（＋1）、福岡 20℃（-1）。

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

晴れて暖かいのは2日（火）まで。3日（水）は一気に寒くなり、鳥取や福岡でも雪の降る可能性があります。晴れる太平洋側も気温が急降下。大阪では4日（木）の最高気温が10℃と、年明け頃の寒さになるでしょう。沖縄那覇では1日（月）と3日（水）に雨が降る見込みです。

■札幌〜名古屋3日（水）以降、北日本や北陸では積雪が多くなり、長野でも連日雪になる見込みです。関東や東海は晴れても寒くなるでしょう。4日（木）の最高気温は、札幌で-1℃、青森は0℃、名古屋でも9℃と真冬並みの予想です。東京も最低気温が4℃と、今シーズン1番の冷え込みになりそうです。