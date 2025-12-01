噂の「ぶつかりおじさん」に遭遇！ でも → 通行人にぶつかった後、おじさんが『驚いて逃げたワケ』

今、巷で話題の「ぶつかりおじさん」。筆者の知人30代の女性Aさんの職場近くでも、若い女性を狙ってぶつかってくる「ぶつかりおじさん」が出没すると話題になっていました。そんなAさんも、ついに「ぶつかりおじさん」に出会ってしまったけれど──？

故意にぶつかってくる不審な人物の噂

30代前半の女性Aさんの職場では、近頃女性社員の間で怖い噂が流れていました。それは最近、最寄り駅付近で「ぶつかりおじさん」と呼ばれる、故意に身体に接触してくる不審な人物が出るというものです。

今日も同僚が朝の混雑する駅で、その人物に遭遇したと話していました。

いつも通勤時に皆が使う駅は、利用客が多く混雑しています。そのため、たまに誤って人とぶつかってしまうこともあるのですが、ぶつかりおじさんは明らかに若い女性を狙ってぶつかってくるらしいのです。

その証拠に職場でもぶつかりおじさんに会ったと話すのは、20代～30代の女性社員ばかりでした。男性社員に話しても、ぶつかりおじさんのことは知らないし、「ぶつかってくるなんて勘違いじゃないの？」と言ってくる始末です。

なんじゃそりゃ！ ぶつかりおじさんが気になる

女性社員のほとんどがぶつかりおじさんの存在に怯えていました。



しかし、Aさんは少し違う思いを抱いていました。

「か、変わった人……！！」

Aさんは皆ができれば遭遇したくないと思っているぶつかりおじさんを、興味本位で一度は見てみたいとひそかに思ったのでした。



いったいなぜ若い女性ばかり狙うのか？ そもそもなぜぶつかるのか？ 私にもぶつかろうと思うのか？

忙しい朝にわざわざ変わったことをする人に、恐怖よりも興味をもったのでした。

ついに、ぶつかりおじさんに遭遇！

ある日のこと、通勤中のAさんは異変を感じました。数メートルほど先にいる男性が、Aさんをじっと見ながら進んでくるのです。

「も、もしかして、ぶつかりおじさん！？」

同僚から聞いていたこの駅に出るぶつかりおじさんの特徴とも似ていました。Aさんは、相手を意識しつつも、何食わぬ顔で人の流れに沿って歩き出します。「でも、このままだとお互いにぶつからずに通り過ぎそうだな。私の思い違いかも」と考えながら歩きます。



しかし、その人物は、Aさんに近づくと直前で歩く向きを変え、突然Aさんに力強くぶつかってきたのです！

「こ、これがぶつかりおじさん！！」