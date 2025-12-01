１日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・法人企業統計調査
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）
１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・消費者信用残高
１８：３０ 英・マネーサプライ
２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>
※東証グロース上場：ＢＲＡＮＵ<460A>
出所：MINKABU PRESS
