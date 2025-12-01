○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・法人企業統計調査
１０：４５　中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）
１７：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・消費者信用残高
１８：３０　英・マネーサプライ
２３：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

○決算発表・新規上場など

決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>
※東証グロース上場：ＢＲＡＮＵ<460A>

出所：MINKABU PRESS