○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・法人企業統計調査

１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）

１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・消費者信用残高

１８：３０ 英・マネーサプライ

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）



○決算発表・新規上場など



決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>

※東証グロース上場：ＢＲＡＮＵ<460A>



