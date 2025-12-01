スーパーで買い物していても、「これこんなに高かったっけ？」とあれこれ躊躇する物価高の昨今。

ふだんはスーパーの安いドリップコーヒーを飲んでいますが、そのコーヒーもコロナ前と比べると倍くらいの価格に上がっており、世知辛い話ですが、なんだかがぶがぶコーヒーを飲むのも憚られるようになってしまいました。

コーヒーの値上がりは円安だけでなく、世界的な需要の高まりも大きいようですが、こうなると安くなったチャンスを狙いすまして買うしかありません。

Image: Amazon

AGF「ちょっと贅沢な珈琲店 プレミアムドリップ」の3種アソートが、Amazonブラックフライデーで42%OFFになっています。スペシャルブレンド、モカブレンド、キリマンジャロブレンド各14袋の合計42袋パックで3,067円。1杯あたり73円。アラビカ豆100%の高級タイプなので、この価格はかなりお値打ちです。

高いから飲まないってわけにもいかないし、こういうお値打ち品をうまく探して、コーヒーブレイクを楽しみましょう。

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 プレミアムドリップ 3種飲み比べ アソート 42袋 3,408円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon