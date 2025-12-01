人気レースクイーンの霧島聖子（33）が1日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカでのもみじ狩り姿を披露した。

「福岡旅行 太宰府の紅葉綺麗だった」とつづり、ミニスカ姿でのもみじ狩りショットをアップ。ハッシュタグで「太宰府天満宮」「観光」「旅行」「紅葉狩り」などと添えた。

この投稿にフォロワーらからは「美しい」「素敵です」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「素晴らしい」「学業の神様に何をお願いしたのかなぁ？」「紅葉と美女、画になりますね」「紅葉もせいこっこも綺麗」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。今年2月に発売された人気ゲームシリーズ最新作「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」に出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目の今年は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めている。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。