お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（64）の長女で女優の石橋穂乃香（36）が1日、自身のインスタグラムを更新。3歳・長女の七五三詣りを報告した。

「我が子の初の七五三」と愛娘の姿を投稿。「特にやりたいことがなかったのだけど、 @karly0420 が娘さんにやっていた生花を使った髪のアレンジが可愛くて、それやりたい〜！！とリクエストし、ヘアメイクはもちろん、着付け・お着物レンタルまでさせてくれた神さま〜！」とつづった。

「三歳まですくすく大きくなってくれて本当に感謝。この日もワガママたくさん言ってたけど、こんな風に一緒に過ごしてくれる時間をただただ大切にしたいです」とつづった。

穂乃香は石橋貴明の最初の妻との間に長女として誕生。2009年、石橋の娘であることを伏せてオーディションを受け、日米韓合作映画「The Harimaya Bridge はりまや橋」ので穂のかの芸名で女優デビュー。同年「アンを探して」で初主演と果たす。女優として活動するほか「二世タレント」としてバラエティー番組にも出演したが、2013年8月、主演を予定していた舞台を「重度のストレスが原因」により降板。翌年、石橋穂乃香の名前で再スタート。以降、舞台を中心に活躍している。

プライベートでは2021年7月に一般男性と結婚。翌22年5月に第1子を出産を報告している。