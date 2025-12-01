元アイドルのインフルエンサーが、“お試し破局”をしている彼氏に、他に好きな人ができたことを正直に告白。彼女との復縁を望んでいた彼氏は、ショックで涙を流した。

【映像】生田斗真似の年上男性＆本気の恋をした元アイドル

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

共同生活11日目、これまで禁止されていた元恋人との交流が解禁された。このルール変更を受け、シュウト（23歳／俳優）は「これからのためにお互いの気持ちを確かめ合いたいから会わん？思い出の地、江の島に行こう！」と、元恋人のアイラ（22歳／インフルエンサー）にメッセージを送信。アイラはOKの返事をしたが、この時すでに彼女の心は別の男性に向けられていたのだった。

アイラの新しい恋の相手は、生田斗真似のルックスを持つモテ男・ダイシロウ（30歳／エステティシャン）。インタビューでアイラは「自分はダイシロウくんに気持ちが大きいので、シュウトにもう気持ちがないよってことをはっきり言って、さよならしたいです」と、ハキハキした口調で現在の心境を説明。

シュウトがアイラを誘って訪れたのは、初デートの地である江の島。カフェに入ると、アイラは「あの時は楽しかったな」と初デートを振り返り、シュウトから過去形であることを指摘されると「今はすれ違いとかあったから、辛いことの方が多かったかな」と率直に吐露。交際して1年になる2人は、お互いに仕事が多忙だったこともあり、すれ違いの日々が続いていたようだ。

こうした状況を受け、参加した共同生活で、アイラが新しい恋に舵を切ったのに対し、シュウトはアイラへの気持ちを再確認していたのだった。気になった女性とデートを重ね、シュウトの中に芽生えたのは、「離れたくない」「一緒にいたい」というアイラへの想い。シュウトは「俺らがもう一度向き合うために、ちゃんと話せたらなと思う」と復縁したい意志を伝えた。

いっぽう、アイラは「今私は想ってる人がいて、それがダイシロウくん」とダイシロウに惹かれていることを素直に明かし、それを聞いたシュウトは愕然。「やべっ」とつぶやき、目に浮かぶ涙を拭った。シュウトから真剣に想いをぶつけられ、アイラの目にも涙が。しかしそれでも、別れに傾いたアイラの気持ちが揺らぐことはなかった。アイラは、シュウトが他の女性とイチャイチャしている写真を見ても「心が動かなかった」と言い、その時に恋愛感情がないことを自覚したと説明。「だから今はシュウトのことは好きじゃない」と、シュウトの目を見てはっきり伝えた。

その後のインタビューでアイラは「シュウトと話していても、ダイシロウくんが頭にいて」と復縁デートを振り返り、ダイシロウにゾッコンの様子。さらに「シュウトに対しての気持ちはない」と断言し、スタジオの陣内は「うわー、これシュウトきついよ」と同情を寄せていた。