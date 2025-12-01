《新作》ビジュ大優勝ーーーッッ！！【ファミマ】チョコ尽くしの「眼福スイーツ」って？

【ファミリーマート】から「チョコづくしスイーツ」が登場！ 見た目も味も満足できそうな、贅沢感のある商品がラインナップされています。今回は、スイーツマニアがおすすめする商品をピックアップ。種類が多いので、いろいろ試してお気に入りを見つけてみて。

まさにチョコづくし！ サクッと食べられそう

「スイーツ大好き」な@nyancoromochi_sweets_blogさんが「めっちゃ美味しい」と太鼓判を押す「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」。ドーナツの形ですが、生地はクロワッサンのようなサクサクタイプ。中にはチョコクリームやチョコホイップが入っていて、さらにチョコレートコーティングをプラス。どこを食べてもチョコを感じられる1品です。ちょっと特別なスイーツを食べたいときにいかが？ 値段は\198（税込）です。

食感を楽しめるチョコサンド

一見シンプルな「クリスピーチョコサンド」。ビターなチョコソース入りのチョコクリームをパリパリ食感のチョコでコーティングすることによって、いろいろな食感を楽しめるのが魅力です。ビスケットサンドが好きな人は、試してみる価値ありかも。値段は\298（税込）です。

専門店クオリティ！？ チョコ好き必見のミルクレープ

きれいな層とトップのデコレーションが目を引くこちらは、生チョコレートを使用した「ショコラミルクレープ」。薄焼きのクレープ生地とチョコホイップ、さらにパリッと食感のチョコを合わせたまさにチョコづくしなミルクレープです。「365日スイーツ食べるブロガー」@sujiemonさんによると「3つの濃厚なチョコの味わいが楽しめる」とのこと。ぜひ試してみて。\358（税込）。

頑張った日のご褒美に！ 贅沢チョコケーキ

@sujiemonさんが「ねっとりとろけるチョコソースが最高」「 ガトーショコラの口どけが最高」と絶賛するこちらは「濃厚ショコラドームケーキ」。ガトーショコラ・ガナッシュ・チョコクリーム・チョコソース入りチョコムースで構成されていて、見た目は高級感たっぷり。お値段以上の満足感を得られそうです。\395（税込）とちょっぴりお高めですが、頑張った日のご褒美スイーツにいかが？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A